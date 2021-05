Con una diretta Instagram ha fatto scalpore. L’attore, rispondendo ad un fan, aveva detto: “C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen Rodriguez. Allora caro ***. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due tette e un cu**. Però magari, chi lo sa”. Un attacco in pieno stile. E dire che il nome del protagonista di “365 giorni”, film erotico che ne ha fatto esplodere la popolarità, era stato anche accostato proprio a Belen Rodriguez subito dopo la separazione da Stefano De Martino.

Frasi che hanno scatenato un vero polverone, considerando che molti le hanno ritenute gratuitamente offensive. Tra l’altro la bella showgirl argentina è in dolce attesa e tra appena tre mesi diventerà mamma per la seconda volta. La prima figlia di Belen e Antonino Spinalbanese, che sono appena rientrati da una vacanza alle Maldive, nascerà ad agosto. “Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine” ha detto la vip qualche tempo fa.















Ma come ha reagito Belen Rodriguez alla frase di Michele Morrone? Beh, a quanto pare non l’ha fatto rispondendo per le rime, come forse in tanti si aspettavano. A svelare i dettagli è stato il giornalista Alessio Poeta, ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina su TV8. A quanto pare Belen ha smesso di seguire l’attore su Instagram. Un comportamento comprensibile. Qualcun altro ha voluto commentare le parole di Morrone all’indirizzo di Belen.















Tommaso Zorzi, opinionista dell’Isola dei Famosi, ha voluto dire la sua sull’episodio e sulla frase offensiva di Michele Morrone nei confronti di Belen. Il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip ha affermato: “Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del ca*** non mostra altro è il massimo. Un commento tranchant, in difesa della showgirl, che invece ha preferito sorvolare senza rispondere in modo diretto.









Il fatto è che, probabilmente, Belen Rodriguez in questo momento pensa soltanto alla sua seconda maternità. Dopo le Maldive lei e Antonino sono volati in Toscana dove passare qualche giorno in famiglia. E il morale dei due sembra davvero alto, con il compagno che si diverte a prenderla in giro mettendosi un cuscino sotto la maglietta per imitare il pancione. E pazienza se gli hater sono sempre in azione. La showgirl appare in uno stato di grazia, per cui sembra voler dire: “Non ti curar di loro, ma guarda e passa…”.

