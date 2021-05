Una pupa spaziale. Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più sexy e sensuali dell’intero panorama televisivo. Da ormai un ventennio alla guida de “Le Iene”, Alessia appare oggi più che mai in splendida forma, sia dal punto di vista professionale che ovviamente per la sua silhouette. Recentemente ha fatto spalancare la bocca a tutti i telespettatori del programma di Italia1, presentandosi con un originale corsetto total black.

Firmato Dolce & Gabbana, con uno scollo a cuore e la struttura con ferretti e stecche, il corsetto ha fatto centro. Come del resto ci ha abituato, Alessia sa come colpire il pubblico, senza risultare mai eccessiva. Anche se non teme mica di oltrepassare il ‘limite’. Forse non tutti sanno che Alessia, oltre ad essere una brava conduttrice, è anche un’imprenditrice e ha una linea skincare tutta sua. Ebbene, guardate cosa ha combinato in occasione di una ricorrenza molto particolare.















La sua linea per la cura della pelle, “Luce”, compie un anno e così Alessia Marcuzzi ha deciso di festeggiare questo importante traguardo in modo davvero insolito. Indossando solamente un accappatoio bianco, in tacchi a spillo, con una maschera sul viso e in compagnia del suo barboncino Brownie, Alessia è scesa in strada facendo scalpore. In tanti si sono voltati, lei si è fatta riprendere così e ha postato il video su Instagram.















“È il compleanno di Luce. E quindi esco così”. Alessia Marcuzzi pronuncia queste parole nel video, accompagnato dal commento: “Oggi Luce compie 1 anno!!! Ed io voglio ringraziarvi🙏

E’ stato un anno incredibile… mai avrei pensato di far parte della vostra beauty routine in così poco tempo, sono così felice che vi piaccia! Un grazie speciale a tutto il mio team, siete davvero super. E tanti auguri a te Luce mia, adoro averti addosso💚”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi passeggia come se niente fosse per le strade di Roma in accappatoio. Lo fa portando, in ogni caso, con stile, con la sua borsa firmata Marks&Angels, di cui è titolare, e scarpe gialle con tacco vertiginoso. D’altra parte la conduttrice ha tutti i motivi per festeggiare. La sua Luce va alla grande e anche l’ultimo prodotto lanciato, una crema che va bene sia per donne che per uomini, sta andando a ruba. Insomma una donna di successo, in tutti i campi!

