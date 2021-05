“Quanto è cresciuta!”. Azzurra, la figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini compie un anno ed è adorabile

“Azzurra con quegli occhi azzurri fai innamorare le persone di te . E con quel cammino divertente fai ridere più di tutti. E con quei piedini cicciottelli fai venire la bellezza in tutto il mondo. (questa è una lettera che alle ha scritto stamattina a scuola per Azzurra, ho pianto per mezz’ora quando l’ho letta ma rappresenta in pieno ciò che azzurra significa per noi , un qualcosa di speciale , unico e magico). Ancora tanti auguri azzurra #hb1”.

Con queste parole Beatrice Valli fa gli auguri di compleanno alla sua piccola Azzurra, la figlia nata dall’amore con Marco Fantini, che il 13 maggio ha compiuto un anno. Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne sette anni fa (lui tronista, lei corteggiatrice), si sono reinventati (con successo) come influencer, hanno messo su casa (prima a Reggio Emilia poi a Milano) e famiglia. Sono diventati genitori di Bianca, nata nel 2017, che è andata a far compagnia ad Alessandro, nato da una precedente relazione di lei, poi è arrivata la piccola Azzurra, che proprio in questi giorni ha compiuto un anno.















Il primo compleanno della figlia di Beatrice Valli

E proprio il fratello maggiore Alessandro ha dedicato alla sorelle delle parole dolcissime: “Azzurra con quegli occhi azzurri fai innamorare le persone di te. E con quel cammino divertente fai ridere più di tutti. E con quei piedini cicciottelli fai venire la bellezza in tutto il mondo”. La famiglia ha festeggiato Azzurra con un compleanno super ristretto a causa della pandemia da Covid-19 e ha organizzato un piccolo party in terrazza, con orta da sogno, palloncini e addobbi, gonfiabili, magie e dolcetti personalizzati per la prima candelina.















La coppia, nota al pubblico di Uomini e Donne per la partecipazione al programma, aveva vissuto un periodo di crisi proprio prima della gravidanza di Beatrice: lei e Marco si erano lasciati, ma dopo poco avevano deciso di tornare insieme e costruire una famiglia insieme al figlio della Valli, Alessandro, nato da una precedente relazione. Nel 2019 è arrivata anche la proposta di matrimonio. Marco Fantini ha organizzato tutto per il meglio, con una location super romantica: Parigi, sotto la Torre Eiffel. Qui l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto a Beatrice Valli di sposarlo regalandole un prezioso anello che lei aveva mostrato orgogliosa sui social.









“Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà – aveva scritto lei su Instagram – . Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione. Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. SÌ, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo”.

