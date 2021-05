Momento no per Samantha De Grenet, la showgirl si è presenta sui social con un paio di stampelle. A spiegare cosa è successo è stata lei. Tanti i messaggi di incoraggiamento arrivati. Nelle settimane scorse Samantha De Grenet è stata al centro del gossip per via della lite, che continua dal Grande Fratello Vip, con Antonella. Tra le due la tensione è sempre più alta.

“Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita. Inoltre tra me e lei non c’è mai stato nulla in passato” aveva raccontato a Barbara D’Urso Samantha. Le due donne si sono scontrate al GF Vip e l’opinionista del reality ha continuato ad attaccare l’ex gieffina anche una volta finito il programma. Un giornalista di Nuovo ha chiesto a Samantha se denuncerà la collega. Samantha ha risposto, alla domanda se avesse o meno intenzione di denunciare la collega: “Per adesso no. Agirò per vie legali se lei continuerà a offendermi o se mi creerà dei problemi lavorativi”.















Eppure diversi siti hanno titolato “La De Grenet trascina in tribunale Antonella Elia”. Le parole della showgirl . “Barbara tu ti ricordi l’ultima volta che sono venuta da te e abbiamo parlato di Antonella. Ho detto che non mi piace parlare e non amo fare confronti. La stessa cosa ho detto nei vari settimanali. Mi hanno chiesto ‘la denuncerai?’. Ho detto ‘assolutamente no, non ho intenzione di portarla in tribunale”.















Adesso però Samantha De Grenet ha altro a cui pensare. Vittima di un infortunio mentre giocava a Padel si è mostrata con un paio di stampelle. L’infortunio sembra piuttosto serio. Samantha, subito dopo gli esami strumentali e diagnostici ai quali si è sottoposta, ha spiegato di soffrire per una un lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema.









Samantha De Grenet ha aggiunto che al momento non può essere operata. Dovrà portare a lungo le stampelle, col divieto rigoroso di appoggiare la gamba per un mese e lunghe settimane di terapia. Non è la prima volta che Samantha si trova a dover fare i conti con dei problemi di salute: qualche anno fa ha dovuto fare i conti con un tumore al seno.

