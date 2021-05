Andrea Zenga si sta godendo la sua relazione sentimentale con Rosalinda Cannavò. Nonostante il loro amore abbia raggiunto una certa importanza, nei giorni scorsi l’ex gieffino ha rilasciato un’intervista nella quale ha preferito non fare dei passi troppo in avanti. Allo stato attuale vuole senza dubbio proseguire con grande serietà la sua storia d’amore con l’attrice siciliana, ma senza correre o bruciate le tappe. Infatti, si era già vociferato in passato di un presunto matrimonio o di figli.

E lui a tal proposito ha affermato: “Diciamo che in futuro sì, penseremo a questo, ma più avanti. Stiamo facendo le cose seriamente. Cominciamo ad avere una certa sintonia, speriamo che sia la volta buona”. Adesso a parlare è stata invece la mamma del giovane, ovvero Roberta Termali, la quale ha rivelato un episodio molto brutto accaduto proprio di recente. E ha confidato di essere rimasta molto male per una situazione spiacevole e inattesa, che dunque l’ha colta proprio di sorpresa.















Andrea Zenga ha infatti subito delle minacce gravissime, di morte, e la madre ne ha parlato apertamente con la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, durante una diretta sul social network Instagram: “La settimana scorsa sono rimasta veramente spiazzata da un brutto messaggio su Andrea. La critica mi è sempre piaciuta, infatti è importante per stimolare il confronto tra le persone, ma queste cose brutte in cui si mette in mezzo la morte sono decisamente spiazzanti e negative”.















La Termali ha poi concluso il tema, dicendo: “Non sei in grado di reagire perché sai benissimo che si tratta di frustrazioni di qualcuno che si nasconde dietro una tastiera. Se penso ancora a quei bruttissimi commenti immagino le persone fragili. Diventa davvero un’arma pericolosa”. Poi la domanda più leggera sul figlio e Rosalinda: “Io li vedo molto affiatati. Si vede che sono molto innamorati e si assomigliano tantissimo. Lei è una bravissima ragazza, quando è senza trucco sta benissimo, una bimba”.









Rosalinda Cannavò è stata vittima di uno scherzo de ‘Le Iene’ qualche settimana fa. L’inviato ha chiesto all’ex gieffina di mostrare le mani che sono apparse tremanti e Rosalinda tra le lacrime ha ammesso: “Sto tremando”. De Vitiis ha detto alla ragazza che dovrebbe prendersela con Zenga poiché l’idea è stata sua. Poi riferendosi ad Andrea Zenga ha detto: “Si distrae, pensa troppo alle altre ragazze”. Quando ha capito che fosse una burla si è rasserenata.

