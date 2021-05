“Ho comprato un furgoncino per le consegne – ha spiegato ancora Roberto Angelini – e fatto lavorare amici che avevano bisogno. Mi sono indebitato per pagare i fornitori. Ho resistito con i ristori evidentemente inadeguati. Non avendo uno spazio all’aperto sto facendo i salti mortali per allestirne uno al volo”. Poi Angelini spiega a quanto ammonta e a cosa è dovuta la multa che ha ricevuto: “E poi… 15 mila euro di multa per lavoro in nero”.

Roberto Angelini continua: “A me… Che ho avuto sempre tutti in regola e non essendo del mestiere, non avrei neanche saputo come fare. Capisco tutto, capisco le giuste lotte per riconoscere i diritti dei rider che lavorano per grandi multinazionali del delivery, ma un piccolo imprenditore cosa avrebbe potuto fare? Mi sembrava pure di fare del bene. Pensa te. Pagherò, non è questo il punto. E se non avessi potuto pagare?”.









Infine Roberto Angelini lancia un messaggio proprio alla persona che l’ha denunciato e non sono parole dolci. Poi aggiunge: “Tra 5 minuti tornerò a sorridere e a parlare di musica. Tranquilli. Scusate lo sfogo, di solito non uso questo spazio per cose serie. #resisto”.

Dulcis in fundo la confessione: “Gli occhi lucidi non sono per la multa ma per il tradimento ricevuto da una presunta amica che ha mangiato e dormito a casa mia. Che mi confidò che aveva bisogno di soldi e io pensai bene di aiutarla. Che str*** che sono. Non imparerò mai”.

Mara Venier e Carlotta. Zia Mara è la madrina perfetta per la figlia di Eleonora Daniele: le prime foto insieme