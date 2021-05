Matteo Salvini e Francesca Verdini, nuova bomba-gossip sull’imminente matrimonio. La coppia vuota il sacco

La notizia data sabato da Dagospia aveva fatto molto rumore. Stiamo parlando delle nozze tra il leader della Lega Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore, già consigliere fidato di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, Denis. Nella rubrica ‘Flash’, Dagospia lanciava la bomba: “Stavolta Salvini si lega davvero. Fervono i preparativi per le nozze con Francesca Verdini. Il matrimonio dovrebbe avvenire entro il mese di luglio”.

Dopo il matrimonio – durato appena due anni – nel 2003 con Fabrizia Ieluzzi, madre del figlio Federico, Matteo Salvini ha avuto una lunga relazione con Giulia Martinelli, madre della secondogenita Mirta e con la conduttrice Elisa Isoardi. Nel 2019 il leader della lega era stato pizzicato con la giovane Francesca Verdini e la coppia aveva ufficializzato la relazione alla prima di “Dumbo”, il film di Tim Burton remake del classico della Disney, al The Space cinema moderno di Roma.















A smentire il gossip di questi giorni è il settimanale Oggi che rilancia e spiega anche le motivazioni. In particolare, si legge: “Appena la voce ha iniziato a circolare, i telefoni dei diretti interessati sono impazziti. Ma è il caso di dire molto rumore per nulla”. Il settimanale poi continua spiegando che la relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini va avanti a gonfie vele ma che non ‘c’è matrimonio in vista. Per ora’. Capitolo chiuso quindi e spazzato il via il gossip di questi ultimi giorni.















Francesca Verdini ha da poco deciso di trasferirsi a Roma dove ha intrapreso gli studi universitari alla Facoltà di Economia della Luiss. E proprio nella Capitale la ragazza ha cominciato a frequentare il Ministro dell’interno e leader della Lega Matteo Salvini. Il ristorante di proprietà del fratello di Francesca Verdini si chiama ‘’Pastation’’ e si trova a piazza di Campo Marzio. Francesca Verdini è nata a Firenze nel 1993, mentre Matteo Salvini è classe 1973.









Dopo la bomba lanciata da Dagospia il gossip sulla coppia è ovviamente impazzito ma a smentire la notizia sulle nozze imminenti è Oggi “Appena la voce ha iniziato a circolare, i telefoni dei diretti interessati sono impazziti. Ma è il caso di dire molto rumore per nulla”, scrive il settimanale spiegando anche che la relazione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini va avanti a gonfie vele ma che non ”c’è matrimonio in vista. Per ora”.

“Ma sei davvero tu?”. Michelle Hunziker, trasformazione sconvolgente. Mai vista così