Grandissima notizia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Con un post su Instagram giunto a sorpresa, la donna ha annunciato un momento che tutti stavano aspettando da tempo. Sono riusciti a tenerlo segretissimo fino alla fine, ma ora ha voluto condividere la sua gioia assieme ai suoi follower. Questi ultimi, quando hanno letto il suo messaggio e visto la foto, sono rimasti a bocca più che aperta. Immediatamente sono arrivati decine di commenti sotto il post decisamente da brividi.

Alcune settimane fa avevano fatto una grande festa per il battesimo e il compleanno della piccola Mia. “25-04-2021. Il Battesimo di Mia – ha scritto l’ex velina di Striscia la notizia su Instagram – Tanti Auguri piccolina nostra, che la luce e l’Amore di Dio ti protegga per tutta la Vita. Un giorno di (piccola) festa tutto per te, tra di noi a casa con tanti sorrisi sinceri e pieni d’Amore, nel giorno in cui compi 7 mesi #IlBattesimodiMia #25Aprile #7mesioggi”. Ma ora i due si sono superati alla grande.















Giorgia Palmas ha condiviso una foto in compagnia di Filippo Magnini. I due si baciano ma soprattutto si sono appena sposati. Infatti il 12 maggio si è svolto il loro matrimonio: “Abbiamo detto sì. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri familiari stretti e sì, c’erano anche le mascherine. Ma c’era anche tutto il nostro amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita. Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti ai nostri amici”.















La Palmas ha aggiunto: “Saremo anche con le famiglie al completo e allora sarà tutto perfetto, ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora. Poi ha inserito gli hashtag: #12 maggio, #abbiamodettosì, #weddingday. Andiamo a vedere cosa hanno commentato gli entusiasti follower della coppia.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Tra i tanti messaggi di auguri anche quelli di Costanza Caracciolo: “Auguriiii”, di Beatrice Valli: “Congratulazioni!”, Striscia la Notizia: “Auguri”. Ma anche tanta gente comune ha detto la sua: “Auguroni ragazzi”, “Che meraviglia, vi auguro tanta felicità. Un abbraccio speciale a voi”, “Siete stupendi, congratulazioni”, “Tantissimi auguri di una vita passata insieme”, “Vi auguro il massimo della felicità”.

“Dovrò usarlo tutti i giorni”. Gianni Morandi, il recupero dopo l’incidente è ancora lungo: lui racconta tutto