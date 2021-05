La carriera professionale di Al Bano è stata ed è straordinaria. Il suo primo disco in assoluto è stato presentato già nel lontano 1965. Poi diventa spalla di Adriano Celentano nei suoi show prima del successone del 1967 con la canzone ‘Nel sole’. Oltre ad essere un artista dalle qualità immense, è anche un vero e proprio personaggio, visto che appare spesso e volentieri in programmi televisivi. Basti pensare anche alle sue apparizioni ad ‘Amici’.

Ma nessuno sa però cosa facesse prima di diventare un mito della musica della nostra Penisola. La storia di Al Bano è legata inseparabile al Romina Power. Un amore che sembrava poter vincere ogni cosa. Sono tanti i fattori che hanno reso celebre la loro relazione. I due si sono sposati nel 1970 e hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr Jolanda.Uno degli eventi più importanti ma anche drammatici della vita di Al Bano e Romina è stata senza dubbio la scomparsa della primogenita Ylenia, avvenuta nella notte del 31 dicembre 1993 in circostanze misteriose a New Orleans.















Sono numerosi i successi entrati di diritto nella storia della musica italiana, come “Felicità”, Nostaglia Canaglia” e “Cara Terra Mia”. Nel 1999 Al Bano e Romina si sono separati dopo 29 anni di matrimonio. Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei Duemila il cantautore pugliese conosce e si innamora di Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001. Nascono anche due figli, Jasmine, e Al Bano Jr, detto Bido. Eppure Al Bano sembra non aver mai dimenticato, davvero, Romina.















“Fin dal primo giorno insieme a lei ho pensato che, comunque fosse andata, non mi sarei voluto perdere neanche un giorno con Romina”. I rapporti tra Loredana Lecciso e Romina non sono mai stati idilliaci, la tregua che sembrava essere scoppiata anni fa in realtà era solo di facciata. Un dolore per Al Bano che al settimanale Oggi è tornato a parlare della questione.











Alla vigilia del suo compleanno Al Bano ha spiegato che il regalo più grande sarebbe vedere Romina Power e Loredana Lecciso seppellire definitivamente l’ascia di guerra. . “Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”, ha fatto sapere il cantante.

Ti potrebbe interessare: “Adesso mi arrabbio seriamente!”. Live, Al Bano Carrisi va su tutte le furie: Barbara D’Urso costretta ad intervenire