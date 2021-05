Nuova fidanzata, flirt… Ma ecco Stefano De Martino dove è stato avvistato. Che vita…

Stefano De Martino, la foto parla da sola. Tanti i pettegolezzi sulla vita sentimentale del noto conduttore campano. Ma lui se la ‘gode’ alla faccia di quanti si affannano ancora a trovare il nome della sua ‘lei’. Stefano De Martino, dopo aver raggiunto il capolinea con Belen Rodriguez, ha ripreso in mano la sua vita e pare non abbia nessun altro interesse, eccezion fatta per il figlio Santiago.

I primi raggi di sole non possono che baciare il tempo libero del conduttore che, con espressione felice e beata, si concede a un momento di puro relax. In dolce compagnia? Per la delusione di tanti, ‘purtroppo’ il conduttore continua a vivere con il cuore libero e sereno del perfetto single. L’ex ballerino e giudice del Serale di Amici è stato ‘paparazzato’ così e le foto sono state diffuse dal settimanale Chi.















La giornata ricca di sole e con l’estate alle porte non poteva che chiamare a trascorrerla in pieno relax e in barca battezzata col nome del figlio Santiago. Lui, single beato tra tre coppie di amici. La bella giornata trascorsa in comitiva e con l’inseparabile Choco, il suo labrador, pronti a cogliere la bellezza della costiera sorrentina all’isola di Capri. Insomma, lui continua a essere ufficialmente single per scelta.















Tanti i fan che sperano presto di rivederlo colpito dalla freccia di Cupido, ma nulla da fare nonostante tanti flirt vociferati e immediatamente smentiti dal conduttore in persona. E se c’è ancora chi domanda: “Quando troverai una nuova fidanzata?”, Stefano ironizza rispondendo con tono ironico: “Mamma, lo so che sei tu a scrivere”. De Martino pare che al momento non voglia proprio saperne di love story.









Del tutto differente la vita sentimentale dell’ex Belen che insieme ad Antonino Spinalbese sta vivendo un momento molto felice all’insegna dell’amore, in attesa che nasca la sorellina di Santiago. Una notizia, quella della dolce attesa dell’argentina, che pare non abbia fatto fare salti di gioia al conduttore: “Santiago è uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me”, ha affermato di recente Belen. Capitolo chiuso con De Martino, che continua a mantenere la massima riservatezza.

