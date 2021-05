Barbara D’Urso non è in un periodo roseo dal punto di vista professionale. Nonostante lei abbia smentito tutte le notizie negative sul suo conto, pare che Mediaset non sia così soddisfatta delle sue performance. Non a caso ha innanzitutto stoppato ‘Live – Non è la D’Urso’ e sarebbe vicina anche a bloccare ‘Domenica Live’. Al posto di Carmelita potrebbe esserci nella prossima stagione televisiva Elisa Isoardi, fresca ex concorrente dell”Isola dei Famosi’ e pronta a sbarcare su Canale 5.

C’è però un aspetto, ovvero quello strettamente privato, che sta emergendo con forza nelle ultime settimane. Ha sempre ammesso di essere ormai single da diversi anni, eppure nella sua vita ci sarebbe invece qualcuno. Prima sono uscite voci sempre più insistenti, ma adesso il settimanale ‘Oggi’ l’ha colta in flagranza. Sarà difficile per lei respingere queste indiscrezioni, essendoci prove evidenti. La donna è stata avvistata in dolce compagnia proprio con lui, al centro dell’attenzione mediatica.















Si tratta di un uomo che è stato avvicinato anche ad un’altra protagonista della televisione, ovvero la bellissima Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima ha ricevuto numerosissime rose rosse recentemente e si pensava che fossero inviate dall’uomo in questione. Ma lui avrebbe invece solo interesse nei confronti di Barbara D’Urso. Le foto di ‘Oggi’ farebbero riferimento alla giornata del 7 maggio. I due sono stati visti a spasso per le strade di Milano, dopo aver cenato in un ristorante per il compleanno di lei.















Insieme a Carmelita c’era Francesco Zangrillo. Su di lui si hanno pochissime informazioni, infatti resta il mistero su molti dettagli della sua vita. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, sarebbe un assicuratore. A quanto pare è conosciuto da persone che orbitano nel mondo dello spettacolo e della televisione, ma non è praticamente mai apparso in pubblico. Non ama moltissimo i social network, infatti non ci sono pubblicazioni particolari. Ma ora Barbara D’Urso potrebbe uscire allo scoperto.









A proposito del lavoro, secondo ‘NuovoTv’ Elisa Isoardi potrebbe condurre una versione estiva di Pomeriggio 5 a partire da giugno prossimo e cedere il suo posto solo a settembre a Carmelita. Il suo ritorno al timone del contenitore del pomeriggio di Canale 5 è certo, mentre ancora aleggia un punto interrogativo sulla conferma di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Tutto sarà deciso nelle prossime settimane.

“È definitivo”. La bomba-gossip su Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo arriva come un fulmine a ciel sereno