“Sorpresa: diventi nonno”. La figlia vip incinta e scendono lacrime di gioia

Incinta per la prima volta! La figlia vip ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha registrato un video dolcissimo per dare il lieto annuncio. Video in cui coglie di sorpresa, bella sorpresa, tutti i membri della sua famiglia. Compreso il suo famoso papà, che finisce in lacrime per la commozione.

“Una sorpresa per te”, si legge infatti sul frontespizio del pacchetto che appare in primo piano e che Virginia Mihajlovic dà dapprima al compagno calciatore e quindi futuro padre e poi a papà Sinisa. La figlia dell’allenatore del Bologna nel frattempo registra il filmato poi pubblicato sul suo profilo Instagram in cui scrive “Dobbiamo annunciarvi una cosa” e poi una lunga lettera dedicata alla figlia in arrivo: “Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci”.















Virginia Mihajlovic incinta: ‘nonno’ Sinisa in lacrime per la commozione

“Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini”, continua Virginia nel post. E ancora: “Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà”.















“Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita”. Tornando al filmato, dopo il fidanzato tocca a Sinisa aprire il pacchettino: estrae la tutina poi legge il biglietto e sorride imbarazzato.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Mihajlović 🧚🏼‍♀️ (@virgimih)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Mihajlović 🧚🏼‍♀️ (@virgimih)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Viktorija Mihajlović 🌪 (@vickymiha)

Mihajlovic prova a trattenersi ma poi non può fare a meno di lasciarsi andare alle lacrime di commozione per la gioia di diventare nonno. “Ammazza oh… ma è tuo? Ma state scherzando?”, ha esordito Sinisa. Poi, prima di commuoversi: “Ma adesso? Quest’anno? Mi viene da piangere”. Virginia, 23 anni, diventerà quindi mamma fra qualche mese. La sorella di Victoria è felicemente fidanzata da quasi 4 anni con Alessandro Vogliacco, calciatore professionista in forza al Pordenone.

“È definitivo”. La bomba-gossip su Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo arriva come un fulmine a ciel sereno