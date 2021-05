Il primo capitolo di questo splendido libro intitolato “La storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo” si era aperto con Andrea intento a confessare su Instagram di essersi ripreso l’anello e di aver annullato le nozze: “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. […] Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”.

Così aveva dichiarato Andrea Di Carlo. Poi il colpo di scena era seguito dopo diverse settimane dal post avvelenato su Instagram. Tra Arisa e Andrea Di Carlo è tornato il sereno. Galeotta la foto sui social in cui i due si erano mostrati intenti a darsi un bacio super appassionato.















Ma ciò che ai tempi sorprese di più fu la didascalia di Andrea: Io non so che ne sarà di noi ma al momento siamo noi”. Ora pare che Arisa abbia scelto, “pare definitivamente di chiudere con il compagno, che non l’ha presa benissimo”. E infatti il magazine diretto da Alfonso Signorini aggiunge dell’altro, narrando un addio avvenuto in modo assai ‘burrascoso’ con conseguente ri-riannullamento delle nozze.























La notizia, che deve ancora trovare conferma (o smentita?) nei diretti interessati, da un lato stupisce, dall’altro non lascia troppo perplessi. Motivo? La relazione, da quando è sbocciata ed è stata ufficializzata, ha vissuto continuamente alti e bassi, con strappi e ricuciture. Insomma, Rosalba e Andrea, almeno fino ad ora, non hanno mai dato la sensazione di essere una coppia solidissima, in cui tutto ha funzionato. Anzi…

Tutte questioni che condussero a un addio sentimentale alquanto burrascoso e al veleno. Nonostante ciò i due sembravano nell’ultimo periodo aver recuperato il legame, andando oltre le incomprensioni. Ora Chi Magazine scrive il contrario, parlando di una relazione arrivata di nuovo su un binario morto.

Baci, carezze e foto: Tommaso Zorzi colto sul fatto. Con lui sembra a suo agio…