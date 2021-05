“Ecco come sono dimagrita”. Geppi Cucciari, nuova splendida forma. Svela tutto: quanti chili ha perso e come

Geppi Cucciari, il cambiamento sotto gli occhi di tutti. L’attrice comica stravolge la sua immagine. Tutto in poco tempo. Via ai chili di troppo, Geppi ritrova la sua forma fisica dopo una dieta ben precisa. Apprezzata dal pubblico italiano per le sue capacità, l’attrice ha sempre vantato una spiccata autoironia, ‘arma’ vincente’ che molte donne dovrebbero riscoprire per stare meglio con se stesse.

Nella sua vita tante passioni. Dalla laurea conseguita in Giurisprudenza, all’amore per la pallacanestro: Geppi è un’artista a tutto tondo che non si è mai fermata davanti a nulla. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, grazie a Zelig e da quel momento in poi l’attrice non ha mai arrestato la sua scalata verso il successo e la notorietà. Dopo Pinocchio a Mtv, fino ad arrivare a far parte del cast di Attacco allo stato con Raul Bova per la regia di Michele Soavi: un successo che richiede molto impegno quotidiano, ma anche tanta grinta.















Ma accanto alla sua inequivocabile professionalità, Geppi ha deciso anche di dare una sterzata al suo aspetto fisico. Meno 8 kg rispetto al passato: l’attrice comica e artista poliedrica, ha seguito una dieta ben precisa che ha dato notevoli risultati in breve tempo. Tutto merito di un allenamento costante che le ha permesso di portare avanti anche i suoi amati hobby.















Dalla pallacanestro allo yoga fino a conoscere persino l’allenamento Tabata, di cui si è già sentito parlare a proposito di un’altra icona della perfetta forma fisica riacquistata, ovvero Noemi. Poi un piccolo ‘sacrificio’ ma che permette di arrivare in poco tempo al traguardo: eliminare sia i carboidrati che i lipidi dalla tavola, tutto per circa 40 giorni, per poi riprendere con la seconda ‘fase’.









Via libera alle proteine, ma carboidrati reintrodotti gradualmente, fino a ridurre anche la presenza di latticini e di lieviti. Ma anche verdura a volontà e corsia preferenziale per il latte di soia. Pane e pasta? Si, ma con moderazione, solo 3-4 volte al mese, mentre la carne una sola volta a settimana. E un piccolo aiutino anche dagli integratori alimentari, come la Piperina & Curcuma Plus, integratore consigliato anche dal Ministero della Salute.

