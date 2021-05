“Si è fidanzata con un attore”. Guenda Goria, il gossip esplode al rientro dall’Egitto: ecco chi è il fortunato

Alla fine è successo quello che i suoi fan aspettavano da tempo. Parliamo di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta che ha definitivamente detto addio a Telemaco. Secondo la rivista “Chi” infatti la bella Guenda sarebbe impegnata seriamente con “Mirko”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stato stregato dal giovane Mirko non in Italia, bensì a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa. Nella meta turistica egiziana, la pianista 32enne ha una casa al Domina Coral Bay. E la scintilla, come rivela Chi Magazine, è scattata proprio nel resort, dove Mirko, che di cognome fa Gancitano, ha alloggiato mentre era impegnato per un lavoro professionale.

Guenda Goria e Mirko Gancitano piano piano sono sempre diventati più intimi fino a che non hanno deciso di iniziare a costruire qualcosa insieme. “A oggi – assicura il settimanale diretto da Alfonso Signorini – fanno coppia, frequentandosi in quei di Milano”. Mirko, proprio come Guenda, ha 32 anni ed è originario di Mazara del Vallo, Sicilia. Con la figlia di Maria Teresa Ruta condivide la passione, essendo impegnato professionalmente come producer e anche nelle vesti di attore.















Ma cosa ci faceva Mirko a Sharm el-Sheikh? Da quello che ha scoperto Signorini, stava lavorando come assistente dell’attore Alex Belli. Guenda Goria, partecipando al Grande Fratello Vip, si era dichiarata single. Strada facendo nel reality, però, si venne a scoprire che, in realtà, fuori dalla Casa più spiata d’Italia c’era un uomo ad aspettarla: Telemaco.























Come ricorderete, la pianista non ebbe alcun problema ad ammettere la frequentazione, tuttavia puntualizzò che prima di parlare di coppia avrebbe dovuto capire e comprendere lei stessa il rapporto che aveva stretto con l’uomo. Finita la sua esperienza nello show di Canale Cinque, Guenda Goria rivide Telemaco.

Tutto fece immaginare una bella relazione, ma niente di tutto ciò capitò. Dopo dei tira e molla, anche televisivi (sono stati ospiti in svariate occasioni nei talk di Barbara d’Urso), non hanno trovato il giusto feeling e hanno preso strade differenti. Adesso Guenda Goria sembra essere tornata serena e felice: al suo fianco c’è Mirko Gancitano. Viva l’amore.

