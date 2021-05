Erano statu beccati assieme solo pochi giorni fa, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici 20. Tommy Z aveva già chiesto, scherzando, a Maria De Filippi di presentargli Stanzani. Commentando anche una esibizione del ballerino: “L’anima de li mejo mort**ci tua”. Ora la realtà ha preso finalmente forma.

Tommaso Stanzani ha 20 anni e Tommaso Zorzi 25, e ora passeggiano insieme. Qualche giorno fa erano stati fotografati entrambi con un cappellino bianco e la mascherina nera, nella prima foto di loro uscita sui rotocalchi, seguita da una seconda foto in cui entrambi si girano verso la macchina da presa e elargiscono un bel sorriso.















Ancora una volta i due ragazzi sono stati pizzicati in giro per Milano, così come pubblicato sul settimanale Chi. L’opinionista de L’Isola dei Famosi aveva già espresso una particolare simpatia nei confronti del ballerino, dunque ora ci si chiede cosa stia succedendo tra loro. Se fino a poco tempo fa al Maurizio Costanzo Show il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip si definiva single da una vita, confermando lo stereotipo dello sfortunato in amore, Tommaso sembra aver dato una bella svolta alla sua vita privata.























Proprio tra le pagine di Chi, e successivamente confermato sui social, Tommy era detto fidanzato con Lorenzo Campi, il rampollo della Torino bene. Forse però è stato un lampo. Infatti nel numero in uscita del mag gossipparo, a proposito di Tommy e Tommasi di Amici si legge: “Se non è già un amore verissimo, perlomeno è davvero uno slancio verissimo”.

Proprio pochi giorni fa avevano trascorso insieme una giornata (paparazzata) fra i giardini di via Palestro, zona in cui Zorzi si è trasferito nella nuova casa. I due Tommaso sono sono stati pizzicati mentre si tenevano la mano, si scambiavano un tenero bacio, un sorriso e si passavano le dita fra i capelli. Domandarsi quanto durerà è lecito.

“Insieme… c’è anche il bacio”. Dayane Mello, addio a Mario Balotelli. Chi è il suo nuovo fidanzato