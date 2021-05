La morte del principe Filippo di Edimburgo, avvenuta poco più di un mese fa il 9 aprile scorso, si pensava potesse riavvicinare la famiglia reale. Infatti, dopo i momenti di grandi polemiche vissute tra Harry e Meghan Markle e gli altri componenti di Buckingham Palace, c’era il desiderio in molta gente di vedere riappacificati tutti. Un breve dialogo durante le esequie del marito della regina Elisabetta tra Harry e William aveva aperto uno spiraglio, ma la situazione non è cambiata di molto.

Eppure l’esperto reale Duncan Larcombe aveva detto a proposito del coniuge di Meghan: “Harry era chiaramente arrabbiato per l’esperienza di Meghan con i reali. Ma dopo essere tornato a casa, non ho dubbi che si sia sentito imbarazzato e dispiaciuto. Ora sta affrontando le conseguenze. Credo che rimpiangerà quell’intervista e forse la sua decisione di lasciare la famiglia reale”. Duncan ha poi aggiunto di aver sentito Harry sarebbe “nostalgico” per la sua vecchia vita. E ora è arrivato un attacco.















Una persona vicinissima alla regina Elisabetta ha rilasciato un’intervista alla giornalista originaria della Scozia, Lorraine Kelly, durante la promozione di un suo documentario che si intitola ‘The Queen and Her Cousins’. Parole decisamente non dolci nei confronti di Harry e di Meghan Markle: “Io ho imparato presto a starmene zitta, da parte e a non lavare mai i panni sporchi in pubblico, in qualsiasi circostanza. La regina ci riesce molto bene. Ecco da cosa dipende dalla fiaba”.















Ad inveire contro di loro una lontana cugina della monarca, Olga Romanov, la quale ha aggiunto: “La fiaba dipende da quante volte vai in televisione a parlare dei tuoi problemi”. La donna è precisamente la nipote di un cugino del nonno della regina, ma non è una reale. Infatti, lavora e non ha a sua disposizione alcun bene prezioso. Olga Romanov pare abbia avuto una grandissima amicizia con il principe Carlo, il quale aveva fatto anche un pensiero su di lei. Sarebbe stata in lizza come sua moglie.









Il 6 maggio scorso, in occasione dei due anni del piccolo Archie, Carlo ha escluso Meghan Markle dalla foto. Foto, quella apparsa sull’account di Clarence House, che risale al giorno del battesimo di Archie. Raffigura il bambino, il padre Harry e il nonno. Ma nello scatto non c’è traccia di Meghan, considerata all’origine della cosiddetta ‘Megxit’. Un vero e proprio smacco nei confronti dell’americana.

