Una brutta notizia ha colpito Paolo Brosio. Il conduttore televisivo ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è stato costretto a prendere una decisione dolorosa. Era da un po’ di tempo che non fosse al centro dell’attenzione mediatica, invece adesso come un fulmine a ciel sereno il suo nome è diventato dominante su tutti i siti di gossip e televisione. Tutta colpa di un annuncio triste, non fatto dal diretto interessato, che ha lasciato di stucco tantissimi suoi ammiratori e non solo.

La fidanzata di Paolo Brosio aveva dichiarato qualche settimana fa da Barbara D’Urso: “È arrivato l’anello! Non l’ho messo all’anulare altrimenti sembra che mi sposo domani!”, ha però voluto precisare la 23enne che ha quindi raccontato i dettagli di quella romantica serata. Credi che lui possa essere l’uomo della tua vita?”, ha allora chiesto Barbara D’Urso a Maria Laura De Vitis in diretta a Pomeriggio 5. “Io me lo auguro”, ha replicato lei, motivando poi la sua risposta “Secondo me lui può dare tanto”.















Paolo Brosio e la sua dolce metà Maria Laura De Vitis sembravano avessero trovato una loro quadra, infatti durante le ospitate nelle trasmissioni di Carmelita erano apparsi uniti. Anche se una fetta di pubblico non ha mai creduto fermamente in questa storia d’amore. E adesso i più maliziosi hanno praticamente avuto ragione. La giovane ha infatti ufficializzato sul suo profilo Instagram che i due non formano più una coppia. La scelta è stata consensuale. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi.















Questo quanto annunciato dalla De Vitis: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione è purtroppo finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensi la stessa cosa”, ha concluso l’influencer.









Alcuni mesi fa Paolo Brosio aveva avuto un confronto duro con Barbara D’Urso. Lui l’ha interrotta, esprimendo le sue perplessità sulle considerazioni della presentatrice. Quest’ultima ha quindi esclamato: “Non mi interrompere Paolo, sto dicendo una cosa personale. Non è garbato che tu mi stia interrompendo in una cosa mia così personale”. Brosio non ha smesso di insistere e Carmelita ha aggiunto: “Niente, non ce la può fare”.

