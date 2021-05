“Bellissimo come il papà”. Elvis, chi è il figlio vip. Il padre è uno dei più sexy e belli della tv italiana

Fisico perfetto, ballerino impeccabile e lineamenti perfetti. Si chiama Elvis, è nato nel 1996 ed è il figlio primogenito di un personaggio molto famoso in Italia. Accomunati dall’amore per lo sport, dal papà famoso Elvis ha sicuramente preso la prestanza fisica e dalle foto che pubblica sui social non perde occasione di mostrare i sui muscoli.

Ma non solo perché il fisico che il giovane vanta è frutto di anni di duro allenamento. Elvis è un bravissimo ballerino di danza classica e dopo essersi diplomato a La Scala di Milano è volato a San Pietroburgo dove si è esibito al Mikhailovsky Theatre e ora fa parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, dove ha conosciuto la fidanzata, Vanessa, anche lei danzatrice professionista come lui.















Considerato tra gli uomini più sexy e belli della televisione italiana, il padre di Elvis è Walter Nudo, attore, ex pugile, ex karateka, pilota automobilistico e conduttore. Nel 1997 conduce infatti il programma televisivo Colpo di fulmine con Alessia Marcuzzi. Nel 1998 debutta come attore televisivo nella celebre soap opera statunitense Beautiful e nel 2003 è stato il vincitore della prima edizione del reality L’isola dei famosi con l’87% di preferenze.















Nella sua carriera ha lavorato in tv, al cinema e ha vinto anche un’edizione del Grande Fratello Vip – era il 2018 – con il 56% delle preferenze, battendo in finale lo chef Andrea Mainardi e diventando così l’unico concorrente italiano ad aver effettuato la storica “doppietta” Isola dei Famosi – Grande Fratello.

“Sono il classico padre che lascia liberi i propri figli. – aveva raccontato in una intervista a Nuovo Tv – Loro sono ballerini di danza classica, uno vive a Monaco e l’altro in Russia. Ci vediamo due o tre volte all’anno, ma ci sentiamo tutti i giorni. Se le loro strade li portano lontani da me non significa perderli”.









Walter Nudo è stato fidanzato dal 1994 al 2002 con la ballerina Tatiana Tassara, dalla quale ha avuto due figli: Elvis (1996) e Martin Carlos (1999). Anche il secondogenito Martin Carlos è un ballerino di danza classica come il fratello e la mamma. Dopo la fine della storia con Tatiana, dal 2004 al 2008 Walter Nudo ha avuto una relazione con Samuela Sardo, compagna di set in Incantesimo e nel 2009 si è sposato a Las Vegas con la stilista francese Céline Mambour.

“Che felicità!”. Che gioia per Elisabetta Gregoraci, la notizia ufficiale l’ha data proprio lei