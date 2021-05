Stefania Orlando ha confessato nelle ultime ore, in un Tweet dedicato ai suoi fan: “Il mio affetto per voi ci sarà sempre”. La ex gieffina stamane ha scritto anche un altro post su twitter per dare il solito buongiorno ai suoi tanti follower. Proprio in questa occasione l’amica di Tommaso Zorzi ha colto l’occasione per una deidica.

Stefania Orlando ha dichiarato che il suo affetto per i suoi fan non cambierà mai, nella speranza che la cosa sia reciproca: “L’affetto che avete nei miei confronti spero non cambi mai, il mio ci sarà sempre…”. Insomma, un vero e proprio miele la ex vippona di Signorini… o almeno, fino a prima che accadesse una ‘disgrazia’.















Proprio qualche ora fa una fan di Stefania Orlando ha scritto su twitter di non capire il motivo per cui la bionda vippona avesse deciso di cambiare look, sintetizzando il tutto una domanda: “Stefania ti amerò sempre, ma la vera domanda è: perché ti sei tagliata i capelli?”. La risposta di Stefania Orlando è stata quasi immediata. Infatti la cantante ci ha tenuto a spiegare a cosa fosse dovuto questo suo taglio improvviso della sua chioma.























La bff di Tommaso Zorzi ha confessato che a un parrucchiere fosse sfuggita un po’ troppo la forbice, facendo così ingenti danni. Proprio per questa ragione è stata costretta a darci un taglio netto: “Perché è sfuggita la mano a chi avevo chiesto di togliere le punte, guarda sto come una pazza!”. La Stefy dopo aver spiegato nel dettaglio alla sua fan su twitter il perché si fosse accorciata così i capelli, ha poi rivelato che quel parrucchiere sarebbe davvero da denunciare.

“Sarebbe da denuncia…!”, dopo la reazione la calma: “Però ricrescono dai!!!”. Con i capelli nella vita si hanno almeno 5 disavventure che non dipendono da noi, così diceva Paris Hilton e così effettivamente accade… Chissà la Stefy a che quota sta!

