Aspetta il secondo figlio: l’attrice è di nuovo incinta e ha dato il lieto annuncio proprio nel giorno della Festa della Mamma. Ha pubblicato su Instagram le prime foto del pancione e fatto sapere che il bebè nascerà in estate.

“Con profonda e umile gratitudine onoro tutte le madri, le zie e le donne guaritrici premurose nella mia vita e nella vostra – si legge nel lungo post che ha ovviamente collezionato una marea di cuoricini e congratulazioni – Sì. Andremo ad ampliare la famiglia all’inizio di luglio!”. Sempre nel suo post, l’attrice 40enne che è già mamma di una bambina, Aurora, nata nel 2018, rende omaggio anche alla madre, che finalmente lei e la sorella sono riuscite a rivedere dopo una lunga lontananza.















Il pubblico di Beautiful non avrà certamente dimenticato Karla Mosley, l’attrice americana nota per il ruolo di Maya Avant che ha interpretato dal 2013 al 2019. Personaggio che ha segnato la storia della soap perché due anni dopo il suo ingresso nella soap opera, Maya ha dichiarato di essere stata nata uomo con il nome di Myron, diventando così il primo personaggio transgender nella storia della televisione americana del daytime.















Sposata con Rick Forrester, i due hanno avuto anche una figlia, nata con maternità surrogata dalla sorella di Maya, Nicole. Per interpretare adeguatamente il personaggio l’attrice che presto darà alla luce il suo secondo figlio Mosley si è preparata a lungo, parlando con transgender e studiando le memorie dell’attivista Janet Mock. Nella vita vera, invece, è legata a John Rogers, dal quale ha avuto la prima figlia Aurora.









In precedenza, l’attrice classe 1981 è stata sposata con Jeremiah Frei Person. Da giovanissima, ha fatto parte della band Sugar Beats, con la figlia di Carole King, e ha esordito nella serie tv Hi-5. Tra gli altri lavori, è apparsa in Gossip Girl, Criminal Intent e Men in Black 3 ma il successo è arrivato con il ruolo di Christina Moore di Sentieri, ma è stata anche Elodie in Hart of Dixie e, dopo l’addio a Beautiful, è entrata nel cast di Febbre d’amore nel ruolo di Amanda Sinclair.

