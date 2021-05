“Che momento magico, la mia prima nipotina”, ha scritto sotto una foto inedita, privatissima, la presidente della Commissione Ue su Instagram mostrandosi in veste di #nonnaorgogliosa, come scrive nell’hashtag. Un’emozione fortissima per la neononna che, difatti, ne ha parlato anche a Strasburgo durante la Conferenza sul futuro dell’Europa.

Ursula von der Leyen, 62 anni, 7 figli e presidente della Commissione europea ha voluto condividere sui social la gioia del primo abbraccio alla nipotina. 2Un mese fa sono diventata nonna per la prima volta. La prima carezza alla mia nipotina è stato uno di quei momenti che rimettono tutto in prospettiva e ti ricordano che cosa è veramente importante nella vita”, le prime parole del suo intervento.















“In quel momento di tenerezza e amore la mia nipotina mi ha mostrato una cosa che non dovremmo mai dimenticare – ha aggiunto la presidente della Commissione Ue nel suo discorso ripreso dall’agenzia di stampa Ag – : siamo sempre abbastanza giovani per credere al mondo e sempre abbastanza grandi per fare la differenza. Ecco quello che unisce tra loro le generazioni”.















“Tenendo in braccio la mia nipotina ho fatto quello che fanno tutti i neo genitori e neo nonni. Ho pensato a tutte le possibilità che si apriranno alla mia nipotina. Ho immaginato il mondo nel quale crescerà”, ha ammesso poi Ursula von der Leyen ponendosi le domande che si fanno tutti i genitori e i nonni quando arriva una nuova vita in famiglia. Dal futuro che attende il nascituro, al mondo che troverà, al lavoro che vorrà fare.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ursula von der Leyen (@ursulavonderleyen)



Ursula von der Leyen è sposata dal 1986 con il medico Heyko von der Leyen, discendente di una nota famiglia nobile tedesca e conosciuto ai tempi dell’università. Hanno sette figli: David Echter, 33 anni, Sophie Charlotte, 32, Maria Donata, 29, le gemelle Victoria Ursula e Johanna Gertrud, 27, Egmont Ulrich, 23, e Gracia Diotima, 22.

