Andrea Zelletta è nuovamente tornato a parlare dopo la sua avventura al ‘Grande Fratello Vip’. Nei giorni scorsi era stata più che altro la sua fidanzata Natalia Paragoni a scatenare una marea di polemiche, a causa di affermazioni ritenute troppo spinte. Infatti si è soffermata sui rapporti intimi avuti con il modello pugliese, dicendo di essere indolenzita per la passione travolgente a letto. Ora invece l’ex gieffino ha toccato diverse tematiche, ma è su un aspetto che l’attenzione è stata maggiore.

A proposito degli aspetti lavorativi ha ammesso: “Ho un sogno, ovvero quello di partecipare a Masterchef. So cucinare decisamente bene e i piatti a base di pesce sono la mia specialità”. Poi ha anche annunciato: “Il 28 maggio uscirà anche un mio pezzo musicale”. Poi ha iniziato a parlare più nel dettaglio della sua relazione sentimentale con Natalia e ha rivelato di aver fatto un passo importante. Ma ha anche svelato che non tutti si sono resi protagonisti di commenti molto bonari nei loro confronti.















Andrea Zelletta ha affermato: “Abbiamo cambiato casa, ora siamo andati ad abitare in un bilocale. Per la cameretta c’è ancora tempo”. Quindi, all’orizzonte non dovrebbero esserci né il matrimonio né il concepimento di figli. Ma poi l’ex gieffino ha aggiunto che alcune persone non sono state carine. Hanno infatti riferito che non credevano moltissimo nella prosecuzione del loro rapporto. Invece lui ha ammesso che proprio l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia gli ha fatto chiarire maggiormente le idee.















Zelletta ha dunque dichiarato: “Il Grande Fratello Vip è stata la prova del nove. Il nostro rapporto si è rinforzato. Qualcuno sperava che tra noi finisse tutto, ma ha fatto male i conti. Siamo felici come prima, più di prima”. Nessuna crisi è mai stata vicina dunque, sebbene le malelingue avessero ipotizzato ben altro. Nonostante non abbiano ancora preso la decisione di mettere su famiglia, la loro storia d’amore sta procedendo a gonfie vele. Con queste frasi ha lanciato una vera stoccata a coloro che criticavano.









Sui figli Andrea Zelletta aveva comunque affermato qualche settimana fa: “I nostri figli devono avere i genitori giovani, come li ho avuti io. Speriamo di riuscire in questo magnifico sogno. Non ancora, però. Dobbiamo prima sistemare la casa. Ma non aspetteremo molto”. Lei in passato ha anche perso un bambino, anche se l’episodio è accaduto quando era molto giovane, ben prima di conoscere lui.

