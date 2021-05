Chiara Ferragni è inarrestabile. Quando sembra che nient’altro possa sorprendere i suoi fan, ecco arrivare sempre una notizia clamorosa che fa esplodere tutti di gioia. E proprio qualche ora fa è stato fatto un annuncio dalla stessa imprenditrice digitale, che sta facendo il giro della rete. Una news giunta inaspettatamente, che certifica ancora di più l’importanza della donna, sempre più protagonista in tantissimi settori. Il popolo della rete non ha potuto fare altro che tributarle applausi.

Prima di svelarvi di cosa si tratta, alcuni giorni fa la moglie di Fedez ha pubblicato una bellissima immagine di sua figlia Vittoria, sempre più presente sui social network. L’ha immortalata con addosso un meraviglioso abito da sera antico, apprezzato da tutti i follower. Questi ultimi si sono però resi conto soprattutto di un altro aspetto particolare: la secondogenita dei Ferragnez ha una somiglianza incredibile con la nonna della Ferragni, passata purtroppo a miglior vita nel 2020.















Soltanto poche settimane fa Chiara Ferragni aveva fatto sapere di essere entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di ‘Tod’s’. Queste sue prestigiose nomine sembravano essere finite, invece ecco arrivarne un’altra decisamente suggestiva. Infatti, è appena diventata ambassador del marchio ‘Bulgari’. Un riconoscimento incredibile per la donna, che ha annunciato così l’evento: “Sono così felice di annunciare che sono nuovo Global Ambassador di Bulgari”. Il post è stato pubblicato su Twitter.















E i profili social di ‘Bulgari’ hanno aggiunto: “Chiara Ferragni entra nella maison. Benvenuta nella famiglia, cara Chiara”. Queste le reazioni degli internauti: “Sono così orgogliosa di te Chiara, sono eccitata per questo tuo ruolo”, “Sei una regina”, “Complimenti Chiara, grazie perché porti il nome dell’Italia in alto”, “Sei ormai al top”, “Chiara sei diventata il top”, “Congratulazioni per questo riconoscimento”. Dunque, apoteosi incontenibile sul web. La Ferragni continua nel suo momento magico.









So happy to announce that I’m @Bulgariofficial new Global Ambassador 🙏 pic.twitter.com/NbPoXVNEnc — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) May 10, 2021

Chiara Ferragni enters the Maison in bold fashion.

For her debut, the international trendsetter selects pieces from the bold new B.zero1 icon to accent her exuberant style.

Benvenuta nella Famiglia, cara Chiara!

#Bvlgari #BvlgariFamily pic.twitter.com/IYsTG4qcbj — Bvlgari (@Bulgariofficial) May 10, 2021

Alcuni giorni fa ha lanciato i calzini di spugna. Abbinati a in vista sotto a un completo felpa e bermuda e scarpe da ginnastica di un noto marchio, i calzini ‘eyelike’ sono piaciuti subito, così come il suo look casual e comodo. E basta andare sul sito Chiara Ferragni Brand e cercare le calze eylike, che sono descritte come “Calze in cotone bianco con banda “Logomania”. Made in Italy. 80% CO”. Sono calzini glamour che costano 35 euro il paio.

