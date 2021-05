Giulia Salemi a Roma: la sorpresa super romantica di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le cose vanno alla grande dopo il Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore è nata nella Casa più spiata d’Italia e quelli che avevano scommesso che non sarebbe durata fuori ormai si saranno ricreduti. Anche dal punto di vista lavorativo per l’influencer e il modello ed ex Velino il reality di Alfonso Signorini si è dimostrato proficuo.

Lei, per esempio, ha inaugurato il suo nuovo format e ora è spesso ospite nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 per fare il tifo a Fariba Tehrani, la sua mamma. Più volte Giulia l’ha difesa e anche nelle ultime ore, prima della nuova diretta, si è appellata al suo vastissimo pubblico social perché Fariba, finita in nomination, prosegua la sua avventura da naufraga in Honduras.















Giulia Salemi, la sorpresa super romantica di Pierpaolo Pretelli

Ecco, Instagram. Come molti personaggi famosi, anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono soliti aggiornare i rispettivi fan con foto e Storie della loro quotidianità. E basta dare un rapido sguardo a entrambi i profili per capire quanto sono sempre più innamorati e uniti. Non vivono insieme però. Almeno per il momento, infatti, lei abita a Milano e lui, che ha anche un figlio piccolo nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero, a Roma.















Ma ovviamente appena possono e gli impegni lavorativo lo consentono trascorrono le giornate insieme. Ed è successo anche durante il weekend appena passato che, a giudicare dalle tante foto social apparse soprattutto sul profilo Instagram di Pier, deve essere proprio stato all’insegna dell’amore e del romanticismo.









Giulia Salemi ha infatti raggiunto il suo fidanzato nella Capitale e lì lui le ha fatto trovare una sorpresa pazzesca. L’ha lasciata a bocca aperta quando insieme hanno raggiunto una meravigliosa suite. Sul letto petali rossi e la scritta I love you, con le loro iniziali. E poi terrazza con vista mozzafiato e Jacuzzi, un massaggio di coppia e una cena a lume di candela come possiamo vedere dalle ultime Storie di Pier. Che meraviglia!

