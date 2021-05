Gianni Morandi non ha bisogno di presentazioni, infatti è uno dei cantanti più famosi e amati in Italia. Le sue canzoni sono entrate nel cuore di tutti, ma intorno a sé ha anche creato un bellissimo personaggio. Infatti, a dispetto della sua veneranda età, ha sempre amato stare al passo coi tempi ed è diventata a tutti gli effetti anche una persona molto tecnologica. Non a caso tiene compagnia ai suoi follower praticamente ogni giorno. E stavolta ha deciso di rispondere alle domande dei follower.

L’artista ha avuto un incidente serio alla mano diverse settimane fa. Lui è stato costretto ad operarsi e ci sono voluti diversi giorni prima che lasciasse l’ospedale. Poi, com’è solito fare, ha aggiornato i tantissimi follower postando numerosi messaggi in cui ha raccontato le varie tappe della fase di riabilitazione. “Ho iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano destra. Nicoletta si muove con molta professionalità e sicurezza, ma continua a ripetermi che dovrò impegnarmi anche da solo”.















Gianni Morandi, tra le tante domande ricevute, ha risposto anche ad una molto particolare: “Porti il parrucchino?”. Ma prima di dirvi che tipo di affermazione abbia concesso, vediamo cosa ha detto in riferimento alle sue condizioni di salute: “Per quanto riguarda le ustioni ci vuole tempo e pazienza. E tanta fisioterapia. Non mi sono neppure potuto vaccinare contro il coronavirus perché ho assunto alcuni medicinali ed è stata rinviata la somministrazione. Il 14 maggio riceverò il siero”.















Gianni Morandi ha quindi dichiarato sul parrucchino in modo scherzoso: “Oddio, io lo tenevo nascosto ma tu mi hai beccato e ora lo devo confessare: sì, ho il parrucchino, guarda”. Ovviamente è stata una frase puramente ironica, visto che ha poi cominciato a tirarsi i suoi capelli per far comprendere che si trattasse di capelli naturali. Dunque, assolutamente non porta alcun parrucchino. Ha ancora la sua chioma naturale. I fan avranno apprezzato tantissimo questa sua risposta molto divertente.









Un po’ di tempo fa aveva detto sempre sulla mano ustionata: “Mi aiuta Anna, mia moglie, mi aiutano le giornate primaverili, la natura, la musica e la consapevolezza di aver avuto un grave incidente ma di averla scampata bella, ho rischiato conseguenze ben più gravi ma qualcuno dal cielo mi ha messo una mano sulla testa. Mi ritengo veramente fortunato. Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l’uso della mano destra, gravemente danneggiata”.

