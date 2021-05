Primo figlio in arrivo per la coppia vip. O figlia, perché la lieta novella è stata appena annunciata sui rispettivi profili social. La cantante e il calciatore hanno pubblicato due bellissime fotografie, le prime in cui si vede il pancione. Due scatti, uno con il pancione in primo piano e un altro in cui la futura mamma sorride insieme al fidanzato.

Sono chiaramente al settimo cielo di poter accogliere il loro primo erede dopo cinque anni insieme anche se hanno ufficializzato il fidanzamento nle 2017. Lei è Perrie Edwards, la cantante delle Little Mix, mentre il futuro papà Alex Oxlade-Chamberlain, che gioca nel Liverpool e nella nazionale inglese. Il post, nemmeno a dirlo, in poche ore ha fatto il giro della rete e dei siti raccogliendo un’infinità di cuori e congratulazioni.















Primo figlio in arrivo per la coppia vip: l’annuncio sui social

Sotto alle foto in cui mostra per la prima volta il pancione, la cantante27enne ha scritto di essere felicissima di vivere questo viaggio insieme alla sua anima gemella. E anche che insieme non vedono l’ora di conoscere il loro bimbo. Alex Oxlade-Chamberlain ha postato sul suo profilo Instagram le stesse foto, con una dedica ironica e divertente sui pannolini che dovrà cambiare e sulle notti insonni che passerà.















L’annuncio della prima gravidanza di Perrie Edwards arriva a poco da quello della sua collega. La cantante non è infatti l’unica Little Mix che diventerà mamma nei prossimi mesi. Solo pochi giorni fa, difatti, anche Leigh-Anne Pinnock, che a sua volta è fidanzata con un calciatore, ha fatto sapere al mondo di essere in dolce attesa. E ovviamente ha subito commentato il post dell’annuncio del primo figlio di Perrie Edwards.









Visualizza questo post su Instagram

Leigh-Anne ha scritto sotto di essere molto felice per la sua amica e anche di vivere questa esperienza insieme. Ovviamente non poteva mancare il commento di Jade Thirwall, altra componente della band, che è detta la zia più fortunata del mondo. Anche perché nasceranno ben due nipotini nel giro di pochi mesi, o forse poche settimane. Ora non resta che aspettare altre news, come il sesso del bebè.

