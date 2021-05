Tommaso Zorzi è l’uomo del momento nella televisione italiana. Dopo aver dominato la scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è stato scelto per ricoprire diversi ruoli nel piccolo schermo. Adesso è impegnato notevolmente soprattutto con ‘L’Isola dei Famosi’ e la sua trasmissione ‘Il Punto Z’. Ma non tutto è rose e fiori per lui. Infatti, è stato innanzitutto criticato da molti per i suoi scarsi ascolti e soprattutto per essere diventato meno divertente e spontaneo, sempre secondo questa fetta di pubblico.

La stessa Stefania Orlando, amica dell’influencer, ha affermato: “Si sta un po’ imbrigliando”. Ma il suo mondo è rappresentato anche dai social network e qui sta accadendo da ormai diverso tempo qualcosa di inaccettabile per lui. Dopo aver sopportato a lungo quello che è stato costretto a vivere, ha deciso di svoltare e di compiere un passo importante. Non ci passerà più su ed è pronto a dare battaglia affinché questa situazione possa cessare a breve. Il 26enne ha rivelato tutto ai suoi follower.















Tommaso Zorzi ha dunque scelto la linea dura e ha comunicato di non voler più soprassedere. Ha infatti ricevuto una quantità industriale di insulti e minacce su Instagram da parte dei cosiddetti hater. Visto che spesso e volentieri questa gente rischia di rimanere impunita, ha contattato il suo avvocato per porre fine a questa vicenda incresciosa. Nei confronti degli odiatori della rete ha usato la mano durissima, facendo anche i nomi. Tutti saranno infatti querelati e dovranno dunque comparire in un tribunale per difendersi.















Tommaso Zorzi ha quindi affermato: “Mi sono dilettato a querelare tutta una serie di persone che hanno lasciato insulti ai miei post sui vari social network. Perché non posso monetizzare anche io l’odio? Una persona che arriva a dovermi qualche migliaia di euro per un insulto, la prossima volta non lo rifarà. In questo modo si può trovare una cura e anche una risoluzione a questo problema, in attesa che passi il Ddl Zan”. La battaglia giudiziaria è pronta ad iniziare e lui è più determinato che mai.









Intanto, è circolata nelle ultime ore una foto su Twitter che, nonostante le mascherine, fa ben distinguere Tommaso Zorzi in compagnia di Tommaso Stanzani. Quindi sui social è partita la ship. Tommy Z sembrava aver intrapreso una vera e propria relazione con Lorenzo Campi, manager nel settore della moda. Il tutto risale solo al mese scorso. E il gossip è già impazzito e c’è chi sogna qualcosa in più.

“Con quello di Amici”. Tommaso Zorzi, vola il gossip (e le foto): avvistamento sospetto