“Mamma, questo è per te”. Ambra Angiolini non riesce a trattenere le lacrime. La sorpresa inaspettata dei figli

Ambra Angiolini scoppia in lacrime. Non poteva che essere la protagonista indiscussa della festa. Super mamma Ambra riceve la meravigliosa sorpresa da parte dei figli. Un risveglio più che emozionante in occasione della festa della mamma. Proprio a colazione i figli di Ambra Angiolini, ovvero Jolanda e Leonardo, hanno ben pensato di lasciare a bocca aperta la loro super mamma Vip.

Jolanda ha 17 anni mentre Leonardo ha compiuto ormai 15 anni e sono due figli che hanno sempre reso fieri mamma e papà. In occasione del 9 maggio, non potevano che stupire mamma Ambra, curando nei dettagli la sorpresa in occasione di un giorno così tanto importante. Lo hanno fatto proprio durante la colazione, facendo trovare ad Ambra la splendida sorpresa per casa.















Festoni a forma di cuore e una lettera, ma non solo, anche due cover per il cellulare personalizzate, ognuna con una loro foto da bambini. Jolanda e Leonardo non potevano che lasciare Ambra Angiolini a bocca aperta. Per lei è stato impossibile contenere l’emozione: lacrime di gioia hanno lasciato intuire benissimo che abbia apprezzato la dolcissima sorpresa dei figli.















Ovviamente la sorpresa non poteva che essere ripresa con un video fatto dal telefonino: “Troppo spesso lascio che chiunque mi dica chi sono, poi arrivano loro e ‘Auguri mamma’. Ecco chi sono. Alla mia, a me ed a tutte le mamma con e senza figli… Auguri”. E a corredo delle parole e delle immagini, non poteva che scorrere un brano di papà Renga. Ambra Angiolini, a proposito dell’ex compagno, aveva detto qualcosa proprio nello studio di Mara Venier a ‘Domenica In’.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

“Ci sono famiglie tradizionali e famiglie. L’errore è dire ‘tradizionali’, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono. Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata”. Con queste parole, Ambra ha fatto comprendere che il legame con l’ex è ancora forte, nonostante la vita abbia fatto prendere poi direzioni differenti. Una scelta che spesso viene presa anche per amore dei propri figli.

