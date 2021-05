L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi è caratterizzata dagli incidenti. Ne sa qualcosa Elisa Isoardi, costretta ad abbandonare per una ferita all’occhio, ma anche Andrea Cerioli che ha avuto un giramento di testa dopo una prova. Per non parlare di Awed, il quale ha rischiato di lasciare il gioco per essere dimagrito in modo davvero preoccupante.

D’altra parte, si sa, le condizioni del reality condotto da Ilary Blasi sono particolarmente dure, diciamo pure al limite. E così questi ‘imprevisti’, in realtà, sono in qualche modo messi in conto da produzione e telespettatori. Quello che però davvero nessuno si aspettava è stato l’incidente capitato ad una degli opinionisti in studio, e cioè Iva Zanicchi.















Ad un certo punto, nella puntata di venerdì 7 maggio, Iva Zanicchi ha accusato un malore. E dire che l’opinionista dell’Isola aveva iniziato come sempre, mostrandosi in forma durante la diretta. Che cosa le è capitato? Semplice, una vespa l’ha punta.

“Ho la febbre e la mano gonfia – le parole di Iva – sono stata punta da una vespa e vorrei andare a casa, vorrei andare al pronto soccorso, se non è troppo tardi”.















Tra lo stupore di tutti, Ilary Blasi, piuttosto preoccupata, ha permesso a Iva Zanicchi di lasciare lo studio. Poi, accompagnata da Tommaso Zorzi, l’opinionista si è sottoposta alle cure del caso. Adesso, a 24 ore dalla puntura, Iva ha deciso di postare una foto su Instagram per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni.









“Mi state chiedendo in tanti della mano, eccola, mi sto riprendendo ❤️ un bacio 😘❤️😘❤️😘❤️”. Questo il post di Iva Zanicchi che ha voluto condividere una foto davvero eloquente della situazione della sua mano dopo la puntura di vespa. La mano appare enorme e gonfia.

Tra i numerosi messaggi di vicinanza e pronta guarigione anche quello di Gabriele Parpiglia: “Mannaggia, ti voglio bene, Iva”. E poi: “Iva, andrà tutto bene, sei una grande”.

