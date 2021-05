“Ci sposiamo”. C’è l’annuncio, la coppia di attori Italiani è pronta per il matrimonio

La coppia di attori più innamorata che mai. Ormai sembra essere tutto pronto al grande passo. Pronti a proferire il fatidico ‘si’, l’attore protagonista di Un passo dal cielo non poteva che dare a tutti i fan il lieto annuncio. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Nuovo, dove ha confermato di vivere un momento pienamente felice insieme alla sua Cristina. I dettagli svelati sulla presunta data.

Lei è Cristina D’Alberto, nota per il ruolo di Greta Fournier nella soap opera Un posto al sole, in onda su Rai 3, madre di Beatrice, nata dal 2017 e frutto dell’amore con il protagonista di Un passo dal cielo 6. Stiamo parlando di Daniele Liotti, che sul settimanale Nuovo ha confermato di essere pronto al fatidico ‘si’. Già sulle pagine di Vanity Fair aveva affermato: “Ci ho pensato più volte. Vorrei vedere Cristina con l’abito bianco, sarebbe bellissimo”.















Tra di loro quattro anni d’amore intenso, poi la nascita di Beatrice e da quel momento in poi il desiderio di condividere un ulteriore passo insieme: le nozze. Un sogno che l’attore raccontava così: “Ci ho più volte pensato. Il matrimonio l’ho sempre visto come un punto di arrivo. Immagino una coppia che sta insieme a lungo e magari dopo trent’anni si dice: “Lo facciamo?”. Quella per me è una coppia che ha vinto”.















Liotti è già padre di Francesco, nato nel 1998 dalla precedente relazione con Arianna. Quando Francesco è nato , l’attore ha affermato: “Mio figlio Francesco è arrivato presto: io e mia moglie eravamo insieme da poco, ma la nostra storia era in piena regola perciò un figlio è stato il coronamento di un amore autentico – ha raccontato in quella circostanza. Poi il matrimonio ha raggiunto il capolinea ed è arrivato il tempo per lui di voltare pagina.









Nella vita di Liotti oggi c’è Cristina, compagna di set e di vita. Un amore grande su cui l’attore non ha alcun dubbio. La data di nozze? Daniele, sempre cauto e riservato, ha preferito non rivelare troppi dettagli in merito, ma ha lasciato intendere qualcosa: “Sarebbe bellissimo per lei e per i miei occhi. Quindi non so quanto aspetteremo”. Con queste affermazioni, l’attore ha lasciato comprendere che potrebbe non passare poi così tanto tempo da quel giorno.

