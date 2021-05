Chiara Ferragni è al settimo cielo. La sua vita non potrebbe andare meglio, infatti dopo i grandissimi successi a livello professionale, anche per quanto concerne gli aspetti privati ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Ha infatti trovato l’amore della sua vita, Fedez, con il quale si è sposato. Poi è nato il primo figlio Leone e recentemente hanno avuto la gioia di avere la secondogenita Vittoria. Nelle ultime ore a far rumore è stata una foto proprio dell’ultima arrivata, che ha scatenato i follower.

Chiara ha comunque festeggiato i suoi 34 anni nella giornata del 7 maggio ed ha ricevuto come regalo anche una parure in zaffiri rosa composta da anello, orecchini e collanina con la stessa pietra tagliata a forma di cuore che Chiara ha indossato per anticipare i festeggiamenti. Sono del brand Masetti Gioielli, che a Natale le aveva già regalato il meraviglioso anello in oro bianco tempestato di diamanti e uno smeraldo colombiano sempre a forma di cuore incastonato al centro.















La bambina, come si può evincere dalla foto, ha indossato un vestito da sera antico di colore rosa. Si tratta più nello specifico della collezione di Chiara Ferragni ‘New Born Chiara Ferragni Collection’. Dopo aver pubblicato questa immagine, sono state innumerevoli le reazioni dei fan dell’imprenditrice digitale. Alcuni hanno posto l’attenzione esclusivamente sulla bellezza assoluta della piccola: “Ma sei di un’eleganza unica”, “Questa bambina è meravigliosa”, “Uno sogno che si avvera è Vittoria”.















La figlia di Chiara Ferragni e Fedez è indubbiamente di una bellezza unica, ma in tanti hanno sottolineato soprattutto un aspetto molto commovente. Infatti, Vittoria è praticamente uguale alla nonna della donna, la quale è morta nel 2020. Questi dunque i commenti: “Ma è la reincarnazione della nonna di Chiara, incredibile”, “Identica alla bisnonna, sembra lei”. Dunque, ha proprio preso tutti i lineamenti della sua bisnonna. Peccato che quest’ultima non ha avuto l’opportunità di ammirare la nipote.









A proposito sempre del compleanno di Chiara, la famiglia Ferragnez si è recata in Toscana, per un week-end all’insegna del relax e dei valori più sacri, così come a Chiara piace sempre ricordare. Un giorno prima del suo compleanno, in compagnia del marito Fedez e dei figli Leone e baby Vittoria, Chiara Ferragni ha fatto i bagagli e si è trasferita in Toscana in un resort super lusso tra le colline della Maremma: L’Andana – Tenuta La Badiola.

