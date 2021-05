Chiara Ferragni, un compleanno in famiglia ma festeggiato in grande stile. E ovviamente extra lusso. Per celebrare i suoi 34 anni (è nata il 7 maggio 1987, ndr), l’influencer ha deciso di trascorrere il weekend in uno splendido resort. Con lei, ovvio, il marito Fedez, i figli Leone e Vittoria e gli amici più stretti.

Approfittando dell’allentamento delle restrizioni, l’imprenditrice digitale da oltre 23 milioni di follower su Instagram si è trasferita in Toscana in un resort esclusivo tra le colline della Maremma, come ha mostrato sul suo profilo tra post e Storie. Storie in cui naturalmente non mancano i ripostaggi delle tante, tantissime persone che le hanno augurato buon compleanno. A partire da mamma Marina Di Guardo, che ha condiviso delle bellissime immagini di Chiara da piccola e scritto un dolcissimo messaggio.















Chiara Ferragni, i nuovi gioielli a forma di cuore per il suo compleanno

“Sembra ieri. L’aria profumava di rose, fuori e dentro di me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno amore mio”, gli auguri di mamma Marina. Ora il capitolo regali. Nemmeno a dirlo, sono arrivati tantissimi a casa Ferragnez.















E dopo una borsa di Bottega Veneta giallo fluo e la tavola da surf di Louis Vuitton ecco una parure in zaffiri rosa composta da anello, orecchini e collanina con la stessa pietra tagliata a forma di cuore che Chiara ha indossato per anticipare i festeggiamenti. Sono del brand Masetti Gioielli, che a Natale le aveva già regalato il meraviglioso anello in oro bianco tempestato di diamanti e uno smeraldo colombiano sempre a forma di cuore incastonato al centro.









È facile intuire che queste nuove creazioni arrivate a Chiara per il suo 34esimo compleanno hanno un prezzo da capogiro. Non si conosce in realtà il prezzo preciso dei gioielli sfoggiati dall’influencer (il sito per la cronaca è andato in crash poco dopo le sue foto social) ma anelli simili, solo con la pietra centrale in zaffiro rosa e senza i diamanti intorno, partono da un prezzo base di 4mila euro. E orecchini simili, ma più semplici, senza i diamanti, partono da circa 3mila euro. Quindi è chiaro che quelli dell’infuencer valgono molto di più.

