Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continuano la loro relazione sentimentale, nata nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante i più critici ipotizzassero che non sarebbero durati, a più di due mesi dalla fine della trasmissione la storia d’amore sembra non avere assolutamente fine. Anche se nelle ultime ore le dichiarazioni del figlio di Walter Zenga hanno lasciato un po’ di stucco tutti. C’era chi stesse sognando un qualcosa di magico in arrivo, invece bisognerà riporre i sogni nel cassetto.

O almeno per quanto riguarda il medio termine. Il giovane ha rilasciato un’intervista e ciò che ha detto non ha reso felici proprio tutti. Non sappiamo esattamente come l’abbia presa la sua dolce metà, ma una cosa è sicura: i loro fan sono rimasti abbastanza delusi. Andre ha praticamente gelato tutti con una frase non proprio piacevole. Però ha ammesso tutto con la massima sincerità, proprio per evitare di creare inutili illusioni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha affermato l’ex gieffino.















Recentemente era uscita una brutta voce su di lui, riguardante un ipotetico tradimento. E aveva risposto: “Ragazzi non sto più capendo nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere, boh”. E ancora: “Ho una terza donna matura, andrò a Temptation Island a fare da tentatore dove non tenterò nessuno perché sono una palma. L’altra donna l’ho chiusa nell’armadio”. Ora però ha messo un freno deciso.















Ad Andrea Zenga è stata posta una delle classiche domande che si fa ad una coppia: “State pensando a dei figli e al matrimonio?”. E la sua risposta ha spiazzato un po’ tutti: “Diciamo in futuro sì, ma più avanti. Stiamo facendo le cose seriamente. Cominciamo ad avere una certa sintonia, speriamo che sia la volta buona”. Quindi, almeno nell’immediatezza non c’è la volontà di convolare a nozze o di creare una famiglia. I fan avrebbero voluto ascoltare ben altre parole, ma la realtà è questa.









Nell’ultimo periodo Rosalinda è stata attaccata da alcuni hater. E lei ha replicato così: “C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga. Mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Le cattiverie gratuite mi scivolano addosso, senza più buttarmi a terra. Ho kg in più di felicità e amore per me stessa”.

