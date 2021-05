Matteo Salvini sta combattendo in queste settimane affinché possa essere revocato il coprifuoco in Italia e si possa ritornare ad una sorta di vita normale. Sono tante le pressioni fatte al governo capitanato da Mario Draghi, di cui lui fa parte insieme al suo partito, la Lega. La sua vita però non è soltanto racchiusa nell’ambito istituzionale, infatti pare proprio che stia organizzando un momento meraviglioso. La notizia è di quelle top e i suoi fan sperano che possa esserci al più presto l’ufficialità.

Allo stato attuale è il sito ‘Dagospia’ ad aver sganciato una bomba colossale. In passato si era vociferato di qualcosa, ma mai come stavolta saremmo di fronte ad una quasi certezza. Il leader della Lega sarebbe infatti in procinto di dare una vera e propria svolta alla sua sfera privata. Dopo essersi unito in matrimonio nel 2003 con Fabrizia Ieluzzi, dalla quale si è poi divorziata, e in seguito al recente fallimento della sua relazione sentimentale con Elisa Isoardi, adesso sembra aver trovato la sua stabilità.















Matteo Salvini è felicemente fidanzato con la giovane Francesca Verdini. La loro storia d’amore sarebbe iniziata nell’aprile di due anni fa, infatti sono stati pizzicati insieme proprio in quel periodo del 2019. Poi, dopo essere stati ‘smascherati’ dai paparazzi, hanno deciso di ufficializzare il tutto con diverse foto postate sui social network. E adesso ‘Dagospia’ è certo di una cosa: questo amore è diventato ormai praticamente indissolubile, quindi entrambi sarebbero pronti al grande passo.















Il 48enne politico e la 28enne avrebbero ormai deciso di cementificare ancora di più la loro love story. Sarebbero infatti iniziati i preparativi per unirsi in matrimonio. Non ci sono state finora conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, ma le nozze apparirebbero all’orizzonte. Presumibilmente bisognerà attendere ancora qualche mese, ma entro luglio dovrebbero salire all’altare, infatti non ci sarebbero comunque più dubbi a riguardo: Matteo Salvini è convinto di aver trovato la sua anima gemella.









Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha avuto una lite proprio con Matteo Salvini. Tema del litigio il Ddl Zan. Infatti, il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ ha pubblicato alcune storie sui social network nelle quali ha festeggiato per la calendarizzazione dello stesso, che mira a punire le discriminazioni sessuali. Poi ha fatto uno sfottò nei confronti del politico: “Io ottengo 100 mila views nel giro di pochi minuti”, in riferimento alle 100 mila sottoscrizioni per l’abolizione del coprifuoco.

