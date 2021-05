Gianluca De Matteis, incidente e notte al pronto soccorso: come sta l’ex tronista di UeD

È ancora fresco il ricordo di Gianluca De Matteis per il pubblico di Uomini e Donne. Arrivato in studio come tronista, ha deciso di interrompere il suo percorso nel dating show di Canale 5 senza una scelta a fine dicembre. Lo ha comunicato in lacrime, tanto che è stata Maria De Filippi a spiegare i motivi.

“Lui decide di lasciare il trono perché mi hanno spiegato che si è reso conto che non stava costruendo niente con nessuna delle ragazze che ha incontrato. Può capitare, Gianluca. A volte si è predisposti a un incontro, a volte ci sono momenti in cui non lo si è. È onesto fare così, sarebbe stato disonesto fare finta che ti piaccia qualcuno”. Anche se sono passati mesi da quella puntata, Gianluca continua a essere molto seguito su Instagram.

Incidente in moto per Gianluca De Matteis di UeD: come sta















Ed è proprio tra le sue ultime Storie di Instagram che Gianluca De Matteis ha raccontato ai fan di essere rimasto vittima di un incidente in moto. È successo nella giornata di venerdì 7 maggio 2021, e, come spiegato dallo stesso ex tronista, ha avuto un incidente per evitare di investire un gatto. Quindi il fisioterapista è caduto, graffiandosi la spalla.















“Ho preso un gatto in curva, e sono andato a terra – dice in un filmato social – Mi sono fatto qualche graffio sulla gamba, niente di serio. Non mi sono fatto fondamentalmente niente, anche se domani starò sicuramente a pezzi perché ho tutta la gamba destra che già mi fa male. Ho fatto un po’ di danni alla moto. Che pa***”.









Incidente per Gianluca De Matteis pic.twitter.com/bFameq6Phw — disagiotv (@disagio_tv) May 8, 2021

L’ex tronista ha più volte specificato di stare abbastanza bene ma poi, qualche ora dopo l’incidente, ha iniziato ad avere problemi al ginocchio e accusare dolori più forti, quindi si è recato al pronto soccorso: “Il ginocchio si è gonfiato ancora di più e sta diventando un po’ difficile camminare. Alla fine ho deciso di venire al pronto soccorso perché non riesco più a muoverlo”. Nessuna frattura, ha fatto poi sapere ai fan, dunque dopo un periodo a riposo Gianluca si rimetterà del tutto.

