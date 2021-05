Chiara Ferragni, un altro articolo della collezione che porta il suo nome subito esaurito. L’influencer e da poco mamma bis di Vittoria che lo scorso 7 maggio ha compiuto 34 anni fa di nuovo bingo. Perché continua a lanciare capi e accessori che, nonostante qualche polemica sui prezzi non proprio economici, sono sold out in poche ore.

Dai completi alle scarpe passando per occhiali da sole, borse e borsette, borracce e tutine per neonati: tutti pazzi per i pezzi firmati Chiara Ferragni. Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato della nuova ‘linea runner’, ovvero il completo bicolor rosa e arancione, composto da shorts, felpa e berretto caratterizzato dall’iconico logo “Eyelike”. Il prezzo? 395 euro il costo completo (125 euro per i pantaloncini, 195 euro per la felpa e 75 euro per il cappello).















Ora che l’estate è vicina, super Chiara ha lanciato anche la coloratissima borsa da mare destinata a diventare un must have. Sul sito Chiara Ferragni Collection, la borsa è descritta come “Tote bag rosa trasparente. Dettaglio Logomania sui manici”. È disponibile in rosa, verde e azzurro e costa 175 euro. “Bellissima, super glamour” per molti, ma non mancano critiche per il prezzo: “175 euro per una borsa di plastica è una follia”.















C’è chi scommette che il sold out arriverà presto per la borsa da mare di Chiara, mentre i calzini lo hanno già raggiunto. E i suoi fan sono rimasti delusi. Ma andiamo con ordine. Come anticipato, in occasione del suo 34esimo compleanno l’imprenditrice digitale si è recata con Fedez, Leone e Vittoria in un resort da sogno in Toscana per festeggiare al meglio. Ma prima di partire, ha condiviso il suo look da viaggio e non sono passati inosservati i calzettoni con l’iconico occhio.









Abbinati a in vista sotto a un completo felpa e bermuda e scarpe da ginnastica di un noto marchio, i calzini ‘eyelike’ sono piaciuti subito, così come il suo look casual e comodo. E basta andare sul sito Chiara Ferragni Brand e cercare le calze eylike, che sono descritte come “Calze in cotone bianco con banda “Logomania”. Made in Italy. 80% CO”. Sono calzini glamour che costano 35 euro il paio e, neanche a starlo a ripetere, sono andati esauriti.

