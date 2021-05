La loro storia è stata spesso al centro di questa edizione di Amici. Ma ora tra Aka7even e Martina Miliddi è finita. Il cantante e allievo di Anna Pettinelli ha anche dedicato una canzone, “Mi manchi”, alla sua ex, ma la ballerina ha fatto capire che non c’è alcuna possibilità di tornare insieme. E poi per Aka sembra già spuntata un’altra storia. A svelarla è stato il fratello di un’altra concorrente, Serena.

“Serena che vuole Aka in finale e Aka che vuole Serena” è la frase incriminata, seguita da un eloquente emoticon a cuore. E addirittura il fratello di Serena si è spinto oltre, immaginando il futuro: “Ti ci vedo come cognato”. Intanto, però, Martina e Aka7even si sono salutati in modo piuttosto freddo. E la ballerina ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla relazione con il cantante. Una relazione caratterizzata, forse, da troppi alti e bassi.















In un primo momento Martina Miliddi ha preferito non parlare del rapporto con Aka7even. Prima ha spiegato che era rimasta in buoni rapporti con lui. Poi, anche a Verissimo, la ballerina non si è lasciata andare più di tanto, affermando semplicemente che la storia si era raffreddata. Adesso, però, Martina spiega quali sono state le vere ragioni che hanno portato alla crisi e poi alla rottura con il cantante di Amici.















“La storia – le parole di Martina Miliddi – si era un po’ interrotta, ognuno stava pensando alla propria strada e al proprio obiettivo. Eravamo davvero concentrati. Diciamo che non eravamo più focalizzati sulla nostra storia ma sul percorso, come era giusto fare. Era già finita prima della mia uscita. Quella storia la porterò sempre con me, Luca mi ha aiutato tantissimo. Però finisce lì”.









Dunque per la ballerina quello che c’è stato con Aka7even non può essere cancellato. Anche se fa parte del passato Martina si dice felice per i risultati raggiunti da Luca. E forse, adesso, per lei è il momento davvero di cambiare pagina. Magari con un altro ex allievo del talent show di Canale 5…

Aka7even dopo Martina Miliddi, a poco dalla finale di Amici 20 il gossip: “Con lei…”