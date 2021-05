Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio della fine della storia tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Una storia che andava avanti tra alti e bassi da tempo, ma solo ora i due hanno deciso di comunicare a tutti che tra loro è finita, nonostante la convivenza fosse vicina. Eppure dopo poche ore il gossip si è nuovamente interessato di Antonella Fiordelisi. Infatti l’influencer è stata ‘beccata’ con Akask Kumar, ex naufrago dell’Isola dei famosi, a Milano mentre si scambiavano effusioni.

I due si sono goduti una semplice passeggiata, con caffè e coccole. Poi all’improvviso si sono calati la mascherina per scambiarsi un bacio sulle labbra. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ha pubblicato qualche giorno fa una storia nella quale ha dichiarato che se stesse insieme a una ragazza non avrebbe problemi ad annunciarlo e a farlo sapere. E sulla questione è intervenuto anche Francesco Chiofalo.















L’ex volto di Temptation Island ha voluto dire la sua su questo flirt. E ha ammesso che è tutto falso: secondo lui quella tra Antonella Fiordelisi e Akash Kumar è stata una paparazzata concordata per fingere un flirt inesistente e far parlare di loro. E ha anche pubblicato un video su Instagram che spiega cosa è realmente accaduto. “Il minimo garantito quant’è?”, chiede Akash al paparazzo che sta scattando loro le finte foto rubate. Paparazzo che dopo qualche istante chiede ai due di baciarsi di nuovo, approfittando della luce favorevole: “Un altro bacino, qui c’è una luce migliore”.















Insomma tra i due non c’è nulla di genuino e né le foto sono state ottenute senza che Akash e Antonella si fossero resi conto di essere fotografati. Si è trattato invece di una finta paparazzata, concordata con il benestare di tutte le parti in causa. Una situazione che sconfessa quanto Akash ha più volte detto riguardo al fatto di voler stare lontano dal gossip spazzatura. “Il trash non mi appartiene”, sosteneva addirittura un anno prima di fare il suo ingresso trionfale nel cast del reality di Canale5.









Beh Chiofalo ha spillato ahahahahahah ma akash non era il supermodello famosissimo ovunque che non aveva bisogno di nessuno? E invece ora ha bisogno della paparazzata finta per finire sui giornali?

Che imbarazzo tra tutti mamma mia pic.twitter.com/oVXU4nCsuZ — 🌌✨ (@controversjal) May 6, 2021

E lo aveva ribadito durante una puntata dell’Isola dei famosi mentre parlava con Tommaso Zorzi: “Il trash non mi appartiene. Il caro Zorzi deve calare un attimo le ali e parlare in modo decente. Io ho una carriera fuori che mi aspetta. Io sono un ragazzo perbene, educato. Mi sono stancato del gioco. Non mi piace giocare. Io mi sento a disagio. Grazie a Dio ho la mia carriera fuori che mi aspetta. Non mi ci trovo con i miei compagni. Mi sento solo. Io ho già vinto la mia isola”.

“Che cosa hai detto?”. Akash Kumar, rissa sfiorata nel centro della città. Il modello contro l’ospite di Barbara D’Urso