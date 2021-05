Nozze saltate. Damiano Carrara, niente da fare. E brutta storia: prima l’incidente, poi la decisione dello chef

Damiano Carrara, l’annuncio sul matrimonio. Sarà la scelta definitiva? Negli ultimi giorni la coppia sembra essere andata incontro a diversi ripensamenti. Due anni di relazione pronti a coronare il sogno di una vita insieme si, ma dopo l’annuncio della posticipazione della data, la notizia di oggi potrebbe lasciare a ‘bocca asciutta’. Se il calendario di nozze puntava dritto al mese di giugno, le carte in tavola potrebbero essere ulteriormente rimescolate.

Sembrava essere tutto deciso per giugno e invece la coppia è stata costretta a rimandare la data delle nozze. Lo chef Damiano Carrara, giudice di Bake Off Italia, e la fidanzata Chiara Maggenti hanno comunicato la data attraverso un video pubblicato su Instagram. Tutto a causa di un incidente domestico del quale è stata vittima la donna. Fortunatamente nulla di grave, ma l’episodio spiacevole richiederebbe comunque il tempo necessario.















Poi un altro tasto dolente, quello delle limitazioni determinate dal Covid, che portano ancora molte coppie a rimandare il lieto evento a tempi migliori. Queste le loro parole: “Finalmente Chiara è in piedi. Abbiamo deciso di fare questo video perché volevamo ringraziare tutti quanto per l’amore e per l’affetto che avete avuto nei miei confronti e in quelli di Chiara. Le siete stati accanto in queste tre settimane”.















E hanno poi aggiunto: “Abbiamo una notizia importante da darvi. Ne abbiamo parlato tanto e purtroppo abbiamo deciso di rimandare il matrimonio, che sarebbe stato il 26 giugno prossimo. Dopo la risonanza, ci vorranno altri due o tre mesi prima che Chiara possa tornare a essere se stessa. Il Covid non migliora la situazione. Ci teniamo a trascorrere una giornata bella. A stare in famiglia, poterci abbracciare”.









Ma i fan potranno comunque dormire sogni sereni, perché il matrimonio avrebbe già una data: “Abbiamo già fissato la data per il prossimo anno. Ci sposeremo il 9 luglio 2022. Questa volta non si rimanda più”. E come si è già appreso da Santo Pirrotta, noto esperto di gossip di Ogni Mattina, anche i programmi di Damiano Carrara e Chiara hanno subito una battuta d’arresto.

“Fidanzata con lui”. Enula, con quello di Amici è finita. E ora c’è un altro famoso