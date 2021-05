Enula è stata una delle allieve più apprezzate di Amici 20: nonostante sia stata eliminata a sorpresa dopo appena qualche puntata del serale, la sua voce è rimata nei cuori dei fan che non si sono dimenticati di lei e continuano ad apprezzarla. E può già tagliare un traguardo molto importante a testimonianza del fatto che la sua bravura e il suo talento siano stati apprezzati anche al di fuori del programma di Maria De Filippi.

Anche se Enula aveva confessato di essere molto spaventata dal futuro, in queste prime settimane si toglierà già un’importante soddisfazione: come annunciato sul suo profilo Instagram, infatti, il prossimo 21 maggio uscirà il suo primo EP, dal titolo Con(torta), il singolo che ha lanciato proprio all’interno della scuola di Amici. Oltre a Con(torta), il suo primo inedito, ci saranno anche gli altri pezzi già conosciuti dal pubblico di Amici, “Auricolari” e “Sola (con me)”.















Durante la sua permanenza nella scuola di Amici era nato un triangolo gossip che vedeva la ragazza tra Sangiovanni (altro cantante) e Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman e nipote di Vittorio. Enula, infatti, qualche anno fa aveva avuto una storia con Leo, ma i due avevano sempre mantenuto il profilo basso e, nonostante alcune paparazzate che li hanno sorprese insieme, non avevano mai confermato la loro relazione pubblicamente.















Quello con Sangiovanni si è dimostrato un feeling durato poco così come ha ribadito Enula: “Io e Sangio abbiamo un rapporto di ‘amore e odio’. Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po’ pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto intenso. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione”.









Archiviata definitivamente la storia con Sangiovanni, Enula è tornata da Leo Gassman, come ha testimoniato il settimanale Diva e Donna. Tra i due c’è grande feeling e probabilmente in questo periodo ha voluto tutelare la sua privacy. Sicuramente i due avevano una storia prima che lei entrasse ad Amici. Infatti, alcuni mesi fa, erano state pubblicate delle foto del cantante insieme alla sua fidanzata, una misteriosa Anna; questa “Anna”, in verità, altri non era che Enula. Ma il particolare colto dai fan e che ha permesso di ricostruire il puzzle, è stato Piuma, il cane di Gassman.

