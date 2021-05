“Lo dico per rispetto della verità”. Elisabetta Gregoraci, le rose rosse e quel nome tanto chiacchierato: finalmente parla lui

Elisabetta Gregoraci, l’ammiratore ‘segreto’ prende parola. Sono settimane che non si parla di altro. Il nome di EliGreg fa subito pensare a quel mazzo di trecento rose rosse che ogni donna desidererebbe ricevere da un corteggiatore anonimo. A lei è accaduto davvero. Oggi quel corteggiatore segreto avrebbe potuto avere un nome e cognome. Oggi la verità sul ‘caso’.

Dopo tanti pettegolezzi che avrebbero tirato in ballo alcuni presunti flirt della conduttrice, si riapre il ‘caso’ sul presunto corteggiatore misterioso di EliGreg. Piccolo passo indietro: a lanciare il nome del corteggiatore era stato il sito Giornalettismo durante il mese di febbraio. Francesco Zangrillo, ovvero l’assicuratore di Milano, “con una storia importante alle spalle” avrebbe conosciuto EliGreg “a metà dicembre, grazie ad amici in comune”.















E sempre sul sito Giornalettismo si apprendeva che i due hanno persino trascorso le vacanze di Natale in gran segreto nella casa a Capalbio della conduttrice”. Una notizia che ha fato fremere i fan dell’ex gieffina ma anche quelli di Barbara D’Urso, con cui si diceva che Zangrillo avesse avuto una relazione: “Questa volta l’ultimo, enorme e colorato cesto porta il nome di Francesco Zangrillo, che tempo fa era stato indicato come un flirt di Barbara D’Urso”, riportava il sito.















Ma la verità arriva solo oggi dopo tante settimane di sfrenato pettegolezzo e piccante curiosità. Francesco Zangrillo non pare essere il nome del misterioso corteggiatore che qualche tempo fa ha fatto recapitare a Elisabetta Gregoraci trecento rose rosse. A smentire il gossip, l’assicuratore in persona attraverso un post pubblico: “Per rispetto della verità: non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci”.









Zangrillo aggiunge ulteriore chiarezza, per spazzare via ogni ulteriore dubbio: “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”. Francesco Zangrillo fa crollare quelle che sembravano essere ormai delle certezze: non è il mittente del mazzo di rose recapitate a EliGreg e non ha avuto alcun flirt con Barbara d’Urso. I cuori delle due conduttrici restano liberi.

“Me ne vado”. Riccardo Guarnieri lascia UeD davanti a Roberta di Padua e Ida Platano