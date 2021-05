Alba Parietti che negli ’80 ci ha militato e che invece i ’90 li ha divorati, si è fatta conoscere al grande pubblico per le sue doti di showgirl, conduttrice televisiva, opinionista. Le nuovissime generazioni hanno potuto conoscere il mito di Alba Parietti grazie alla sfavillante partecipazione di Francesco Oppini al GF Vip 5.

Grazie al figlio Francesco Oppini, Alba Parietti ha avuto la possibilità di fare più e più incursioni durante gli interminabili mesi del GF Vip 5. Insomma, un po’ mamma chioccia, un po’ tigrotta (soprattutto nelle catfight con Rita Dalla Chiesa). Ora Alba Parietti si è lasciata andare a delle piccanti dichiarazioni.















Alba Parietti sfrenata ai microfoni di Marco Maisano, durante Permesso Maisano su Tv8: “Il sesso era la mia dipendenza ma quasi tutti gli uomini hanno fatto cilecca la prima volta. Padre Georg Gänswein il mio sogno erotico”. La showgirl e conduttrice non ha omesso particolari dal piccante racconto di sé: “Sono stata forse ossessionata per anni dal sesso, ma da questo punto di vista la menopausa mi ha liberata. Quasi tutti gli uomini che ho conosciuto hanno fatto cilecca la prima volta”.























“Tranne un paio, giuro, tutti. Soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su sé stessi che si caricano di una grossa aspettativa. Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo – ha aggiunto – ma la prima volta è stata abbastanza complicata per tutti. Ma non perché fossero innamorati, ma perché pensavano: ‘Ho la Parietti, devo dimostrare il mio valore’, chissà pensavano a quale tigre del materasso”.

Alba Parietti ha poi concluso: “Il mio sogno erotico era Padre Georg Gänswein. Una volta l’ho incontrato in treno e non ho smesso di fissarlo per tutto il viaggio. Poi gli ho chiesto l’assoluzione. Lui mi ha domandato se mi fossi pentita e quando io ho risposto di no, lui non mi ha concesso l’assoluzione”. Un racconto davvero gustoso, grazie Alba!

