Sara Affi Fella, il silenzio social poi il racconto dell’intervento “durato oltre 5 ore”. Come sta

Sara Affi Fella oggi è lontana dal piccolo schermo ma allo stesso tempo molto presente sui social. Nonostante lo scandalo a Uomini e Donne, i fan non l’hanno dimenticata e su Instagram continuano a essere molto curiosi della sua vita.

Nella stagione 2017-2018 del programma scelse Luigi Mastroianni, ma in poco tempo si scoprì che non aveva mai smesso di frequentare, in gran segreto, lo storico fidanzato Nicola Panico, con cui era stata legata 16 anni e insieme al quale aveva partecipato a Temptation Island. Fu proprio quest’ultimo a “confessare” tutto alla redazione, scatenando uno dei casi più controversi nella storia del dating show. Poi Sara ha trovato l’amore con Federico Fedato, il calciatore che a settembre scorso l’ha resa mamma per la prima volta di Tommaso.















Sara Affi Fella racconta la delicata operazione al seno

Una gioia enorme quella della maternità che Sara ha subito condiviso col suo pubblico social pubblicando subito, come si usa fare ora, le prime immagini del bebè e un tenero messaggio. Ma nelle Storie più recenti la ex tronista ha rivelato di essersi sottoposta a una delicata operazione al seno. Da tempo in realtà parlava di questo intervento che per lei si è reso necessario dopo la gravidanza.















Poi è ‘sparita’ dai social, destando preoccupazione tra suoi fan ma dopo qualche giorno Sara ha spiegato tutto e ha ammesso di essersi dovuta operare al seno che, durante la gravidanza, è aumentato di tre taglie, ha raccontato. Sara Affi Fella ha poi spiegato che l’intervento di ricostruzione al seno è durato oltre cinque ore perché si è rivelato parecchio invasivo.









La ex tronista di UeD non doveva infatti semplicemente inserire delle protesi, ma ricostruire completamente l’intera parte del suo corpo, dunque si è avvalsa di personale altamente qualificato. In questi giorni, ovviamente, deve stare a riposo e non può fare molti sforzi ma tra le Storie più recenti ha detto di stare abbastanza bene e, appena sarà possibile, mostrerà il lavoro fatto sul suo corpo.

