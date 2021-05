Gioia incontenibile per la vip, diventata mamma per la seconda volta. Il suo volto è molto familiare al pubblico, avendo preso parte ad un’edizione del ‘Grande Fratello’. Inoltre, la sua dolce metà con la quale ha concepito la piccola è stato conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia. Lei aveva annunciato così la gravidanza diversi mesi fa: “Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale…. la piccola Ginevra”.

Il suo compagno aveva aggiunto: “La felicità è reale solo se condivisa”. Hanno partecipato all’edizione numero 13, andata in onda nel 2014. Si sono innamorati, sposati e ora in procinto di allargare la loro splendida famiglia dopo la nascita della bellissima Ginevra avvenuta 3 anni fa. All’epoca, lei raccontò di esser scivolata nella depressione post partum. Ora invece la sua vita è cambiata in meglio ed ha avuto la possibilità di avere un’altra figlia. Andiamo a vedere di chi stiamo quindi parlando.















Questo il messaggio della neo mamma: “06/05/2021 ore 15:30, è nata la nostra piccola Beatrice Masiero”. Si tratta della figlia dell’ex gieffina Francesca Rocco e di Giovanni Masiero. I due si sono fidanzati 6 anni fa, infatti si sono conosciuti nel 2015. La primogenita Ginevra è venuta alla luce nel 2017 e quattro anni dopo hanno coronato nuovamente il loro sogno di diventare ancora genitori. Nel 2018 hanno avuto anche una crisi di coppia, superata però nel migliore dei modi per la gioia dei loro fan.















Tantissimi i like ottenuti da Francesca Rocco. La quale ha avuto anche la possibilità di leggere centinaia di commenti positivi. Da segnalare anche alcuni messaggi di vip, infatti Melissa Satta e Costanza Caracciolo le hanno scritto: “Auguriii”, Michela Coppola: “Auguri tesoro”, Alessia Ventura: “Auguri tesoro, che emozione”. Altri follower comuni hanno aggiunto: “Congratulazioni”, “Benvenuta al mondo piccolina”, “Tanti auguri ragazzi, benvenuta piccola Beatrice. Un abbraccio alla famiglia Masiero”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Rocco (@francescaroccoofficial)

Francesca Rocco è oggi un’influencer molto famosa. Nata nel 1984 a Legnano, in provincia di Milano, si è laureata in Giurisprudenza e ha iniziato a lavorare in una banca. Prima del ‘Grande Fratello’ era stata fidanzata con il nuotatore professionista Leonardo Tumiotto. A rivelare il sesso della secondogenita ci aveva pensato lei stessa il 2 gennaio scorso, durante un’ospitata da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’.

