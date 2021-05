Marica Pellegrinelli è attualmente single. Nelle ultime settimane non si era riuscito a scoprire nulla sulla sua vita privata, ma adesso sembra essere cambiato davvero tutto. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è stata beccata in dolce compagnia, con un vip decisamente bello e amato da tutte le donne. In pochissime ore il gossip è impazzito e non si sta facendo altro che parlare di loro due. Chissà se lei vorrà rompere il silenzio, anche perché sicuramente sarà travolta dai messaggi sui social.

Si era vociferato recentemente comunque di un riavvicinamento con il cantante. Durante una puntata di Ogni Mattina su TV8, Santo Pirrotta ha parlato della coppia lanciando un’indiscrezione: “Nelle ultime settimane sono molto vicini e si vedono spessissimo”, ha raccontato il giornalista, ricordando come l’amore immenso per i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio resti sempre un collante per la ex coppia. Ora invece le cose sembrano essere cambiate e lei si è avvicinata ad un’altra persona molto interessante.















Marica Pellegrinelli è stata dunque paparazzata in dolcissima compagnia con un ex calciatore. I due indossano le consuete mascherine sul volto e avranno anche sperato di non essere riconosciuti. Invece non è stato così, infatti ‘Diva e Donna’ ha immediatamente pubblicato quei preziosi scatti che hanno fatto subito il giro della rete. Al momento non ci sono dunque conferme di una possibile storia d’amore in atto, però la complicità è sembrata esserci eccome tra i due personaggi famosi.















La modella è stata dunque pizzicata insieme all’ex atleta Marco Borriello, che risulta essere ancora single. I due camminano felicemente l’uno accanto all’altro e appaiono molto complici. Si sono poi salutati con un bellissimo bacio sulla guancia, ma non si è assistito a qualcosa di più intimo. C’è solamente amicizia tra i due o qualcosa in più? Difficile fare previsioni, ma sta di fatto che si è trattato di un incontro inaspettato. I fan si augurano possa nascere qualcosa di davvero importante tra i due.









Marco Borriello, classe 1982, è originario di Napoli. Nella sua carriera ha giocato con le maglie di Juventus, Milan e Roma. La sua ultima esperienza da calciatore è avvenuta nel 2018-2019, quando ha firmato un contratto con l’Ibiza in Spagna. Dopo essersi ritirato, è rimasto nel territorio iberico in veste di ambasciatore e direttore sportivo dell’UD Ibiza. Ora in Italia potrebbe aver trovato la sua anima gemella.

