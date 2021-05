Non sembra passare il tempo per Lorella Cuccarini, una delle prime showgirl della televisione italiana scoperta da Pippo Baudo intorno agli anni ’80. Classe 1965, la Cuccarini è amatissima dagli italiani e anche se è passato tanto tempo da quando muoveva i suoi primi passi in tv è ancora sulla cresta dell’onda grazie al talent Amici di Maria De Filippi, dove è arrivata nel 2020 nella veste di insegnante di danza.

La showgirl, ballerina e conduttrice è nel team del programma insieme alla cantante Arisa, e ha ancora uno dei suoi ballerini in gara, Alessandro. L’arrivo a Canale 5 è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per Lorella, che lo scorso anno aveva chiuso bruscamente la sua avventura a La vita in diretta, programma pomeridiano che conduceva insieme ad Alberto Matano, con tanto di polemiche e una lettera in cui accusava il giornalista di essere maschilista.















Lorella Cuccarini, la foto con i figli Chiara e Giorgio

Lasciata la Rai la Cuccarini è tornata in televisione dopo la chiamata di Maria De Filippi nel suo talent di Canale 5 e per molti fan è stato un graditissimo ritorno. Oltre alla carriera, la Cuccarini è anche mamma di ben quattro figli: Sara, Giovanni e gemellini Chiara e Giorgio. I ragazzi sono il frutto dell’amore tra Lorella Cuccarini e Silvio Capitta, meglio conosciuto col nome di Silvio Testi.















I gemelli hanno appena compiuto 21 anni e mamma Lorella ha voluto dedicare loro un dolcissimo post su Instagram. “Il giorno è arrivato. Anche voi, oggi, maggiorenni. Eccoli qui: 21 . Buon compleanno @chiara_capitta e @giorgiocapitta”, ha scritto la Cuccarini taggando i suoi gemelli. Nello scatto, la conduttrice posa orgogliosa in mezzo ai suoi bellissimi figli e per i piccoli di casa Capitta-Cuccarini è stata una pioggia di auguri e cuori, ovviamente anche vip.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

“Che bellezzeeee, auguri ragazzi bellissimi da sempre”, scrive Gabriella Labate, “Ma che belli sono Lorella! Auguri”, sono gli auguri di Monica Loffredi. “Siete sempre più stupendi e noi sempre più innamorati di voi due e della mamma special che avete. Vi amiamo tanto e ancora auguri @chiara_capitta @giorgiocapitta ma tanti auguri anche alla mamma più bella e forte che ci sia che vi ha messi al mondo 21 anni fa, quindi auguri anche a te @lcuccarini e a papà Silvio”.

“In casetta è vietato”. I fan di Amici se lo chiedevano da tempo, Lorella Cuccarini svela il ‘mistero’