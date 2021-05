Ha appena compiuto i 40 anni. Inutile aggiungere che non li dimostra. Bellissima e determinata con la sua Isola dei Famosi a lasciare il segno e vincere le critiche o i problemi d’ascolto. Ilary Blasi ha trascorso un compleanno pieno di affetto e ricevendo tantissimi auguri. Anche i suoi figli le hanno dedicato messaggi sui social per la gioia della moglie di Francesco Totti. E non potevano certo mancare le parole dell’ex calciatore della Rom.

“La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40… Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!!auguri amore mio”. Ma gli ultimi giorni per Ilary sono stati elettrizzanti anche per un’altra meravigliosa notizia: la nascita di Jolie, figlia della sorella minore Melory, avvenuta domenica 25 aprile. Ed ora è tempo la nuova arrivata incontri gli altri componenti di questa famiglia allargata.















L’occasione è stata data da un incontro speciale tra le piccole di casa. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Isabel, ha dovuto ‘cedere’ lo scettro della più piccola di famiglia a Jolie. La bambina ha preso in braccio la neonata ed è stata immortalata così, sorridente, dalla conduttrice dell’Isola. La foto è stata pubblicata in una story su Instagram poche ore fa. Ilary e tutti i cari di Melory si coccolano la piccola Jolie. L’atmosfera è di pura gioia.















Ilary Blasi si trova a casa di Melory, sua sorella minore, ma spunta anche la sorella maggiore, Silvia, 42 anni. La 31enne e suo marito Tiziano Panicci non vedevano l’ora di coronare il sogno di diventare genitori. Con l’arrivo di Jolie, Melory potrà ora riversare sulla sua bimba le attenzioni e le carezze che fino a pochi giorni fa dedicava ai figli di Ilary Cristian (15 anni), Chanel (13) e Isabel (5). E quelli di Silvia, cioè Stella, di nove anni e Nicole nata nel 2015.









Foto a gogo, selfie e ritratti di famiglia che diventano subito virali grazie ai social e ai numerosi commenti e mi piace lasciati dai follower. E anche Melory, che di professione fa l’ortottista ed assistente di Oftalmologia, si diverte a postare sul suo profilo che comincia a contare oltre 38mila seguaci. Non siamo ancora ai livelli di Ilary, certo, ma gli scatti con la piccola Jolie sono meravigliosi. Una gioia per gli occhi!

