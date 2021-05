Nessuno ha mai messo in dubbio il fatto che anche in Italia siamo provvisti della nostra ‘royal family’, così come l’Inghilterra con i Windsor e l’America con i Kardashian, noi siamo fieri dei Ferragnez. Separati contavano già parecchio, sono una vera potenza in grado di smuovere le masse, su Instagram vantano ben oltre 35 Milioni di follower unendo i loro profili.

Più influenti d di una lobby, racchiudono tra i loro seguaci persone di tutte i generi, tutte le età, le etnie e gli orientamenti. Una volta immaginati in questa data maniera, risulta quasi impossibile immaginare che la quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni sia uguale a quella di altri trentenni alle prese con lavoro e figli.















Anche se Federico Lucia e Chiara Ferragni sono davvero bravi a far passare un messaggio di ‘normalità’, di cose semplici, di valori legati all’importanza dell’unione familiare. Anche se quando si fattura milioni di euro l’anno – e molti di più ne vale il tuo impero – hai una posizione sociale davvero distante dal concetto di ‘semplicità’ che appartiene ai più.























Nessun giudizio né invidia, se non un “chi non vorrebbe essere al posto loro?”. Sono i Re Mida dei social e hanno aggirato anche i media facendosi loro stessi portatori di ogni notizia che li riguardi. Così, mentre i follower ammirano il tempo libero a disposizione della famiglia Ferragnez in ascensore pronta per andare al parco, il paparazzo va oltre e li immortala mentre con loro c’è l’inseparabile bodyguard.

Il settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti rubati della coppia ai giardinetti del quartiere esclusivo CityLife, nel quale vivono. Fedez e Chiara Ferragni giocano con il figlio Leone e si rilassano al sole. Con loro c’è una guardia del corpo tuttofare che non li molla un attimo: è con loro e si guarda intorno, pronto a intervenire in caso di visite moleste, mentre tiene la borsa di Chiara. Immagini di routine, sei sei Fedez o Chiara Ferragni.

