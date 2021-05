Chiara Ferragni è inarrestabile. L’infuencer e da poco mamma bis di Vittoria continua a lanciare capi e accessori che, nonostante qualche polemica sui prezzi non proprio economici, vanno esauriti in poche ore. Dai completi alle scarpe passando per occhiali da sole, borracce e tutine per neonati: tutti pazzi per i pezzi creati dalla Ferragni. Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato della nuova ‘linea runner’.

Ovvero il lancio del completo bicolor rosa e arancione, composto da shorts, felpa e berretto. Scendendo nei dettagli, “felpa in nylon bicolore rosa e arancione con tasche sul davanti e patch “Eyelike” in silicone. Made in Italy. Shorts sportivi in nylon bicolore rosa e arancione con elastico in vita. Patch “Eyelike” in silicone sul davanti. Made in Italy”, si legge sul sito.















Il nuovo vestitino per Vittoria firmato Chiara Ferragni: quanto costa

Ma andiamo ai prezzi: 395 euro il costo completo. In particolare, 125 euro per i pantaloncini, 195 euro per la felpa e 75 euro per il cappello. Come sempre sono stati tantissimi i commenti estasiati dei follower di Chiara Ferragni ma, altra costante, qualcuno è rimasto deluso per costo giudicato elevato: “È bellissimo, ma purtroppo costa troppo”.















Altra collezione che ha letteralmente fatto ‘il botto’ quella dedicata ai neonati e sponsorizzata dalla miglior testimonial a disposizione di Chiara: baby Vittoria. La linea ‘New Born’. Le tutine che la piccola di casa Ferragnez ha indossato appena nata sono piaciute tantissimo e ora ecco un nuovo modello: un vestitino elegante rosa antico, con culotte in satin abbinate che è disponibile nelle taglie 6 e 9 mesi.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragnibrand)

“Abito con maniche a palloncino e colletto, bottoni in madreperla e fodera in twill. Dettagli Eyeheart”, si legge sul sito. Il costo del vestitino, che ha un valore speciale per la Ferragni perché Vittoria “lo indosserà venerdì 7 maggio in occasione del mio compleanno”, è di 176 euro mentre quello delle culotte 54. Il totale dunque arriva a 230 euro. Non poco, ma a giudicare dai cuoricini e dai commenti piovuti all’istante l’abitino “da principessa” è piaciuto molto ai follower.

Chi è Rosalba, la ‘super tata’ che aiuta Chiara Ferragni e Fedez con i figli Leone e Vittoria